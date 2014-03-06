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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 15:27 BJT

表格：外资在韩国股市买超892亿韩元

路透首尔3月6日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超892亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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3月 6日 89.2 -111.6 10.9

3月 5日 17.0 68.0 -92.3

3月 4日 -148.2 -40.3 174.6

3月 3日 -77.3 -91.4 162.8

2月28日 233.7 -155.3 -32.2

2月27日 139.1 -47.4 -74.6

2月26日 60.9 109.6 -167.8

2月25日 232.0 -33.8 -200.9

2月24日 7.4 -70.4 62.9

2月21日 317.1 -38.7 -273.3

2月20日 -167.6 -20.3 189.6

2月19日 -51.9 -76.0 117.6

2月18日 -47.1 -27.8 79.5

2月17日 23.1 107.4 -132.2

2月14日 2.6 18.6 -25.7

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本月以来 -119.2 -175.4 255.9

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今年以来 -2,487.7 648.4 1,643.0

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(完)
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