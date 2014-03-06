表格：外资在韩国股市买超892亿韩元

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透首尔3月6日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超892亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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3月 6日 89.2 -111.6 10.9
3月 5日 17.0 68.0 -92.3
3月 4日 -148.2 -40.3 174.6
3月 3日 -77.3 -91.4 162.8
2月28日 233.7 -155.3 -32.2
2月27日 139.1 -47.4 -74.6
2月26日 60.9 109.6 -167.8
2月25日 232.0 -33.8 -200.9
2月24日 7.4 -70.4 62.9
2月21日 317.1 -38.7 -273.3
2月20日 -167.6 -20.3 189.6
2月19日 -51.9 -76.0 117.6
2月18日 -47.1 -27.8 79.5
2月17日 23.1 107.4 -132.2
2月14日 2.6 18.6 -25.7
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本月以来 -119.2 -175.4 255.9
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今年以来 -2,487.7 648.4 1,643.0
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(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。