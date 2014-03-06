《热点透视》中国超日债违约堪比“贝尔斯登时刻”？此言差矣

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen 编译 蔡美珍

路透香港3月6日 - 又一次，投资人开始听到种种有关中国面临“贝尔斯登时刻”的警告。中国超日债成为债市首个实质违约事件后，一些人便拿来和引发贝尔斯登危机的一连串事件相比。拿中国超日债违约来比拟2008年贝尔斯登事件，或许看似引人入胜，但存在重大瑕疵。如果这种对照有什么用处的话，也只是足以提醒世人应该避免哪些错误。

要找出一个“贝尔斯登时刻”，头一个问题就是其实有好几个关键时刻。超日太阳能 公司债可能违约的事件，被美银美林策略分析师拿来与贝尔斯登2007年的遭遇相提并论。2007年年中时，贝尔斯登所管理的两档对冲基金公布在次优抵押债投资失利的情况。当年这个事件引发市场全面重新评估金融风险，常被视为信贷市场紧缩的开端。

第二个关键时刻是在2008年春天，当时贝尔斯登濒临垮台，在纽约联邦储备银行的支持下，由摩根大通 出手援救。令人不解的是，今年1月中国中诚信托的信托产品在即将面临违约时，获得援助化险为夷，而另一位美银美林策略分析师也把这件事比拟成贝尔斯登事件。

这两项对照都是为了凸显一个较大的论点：中国面临类似美国的金融崩盘危机，美国的危机是从贝尔斯登开始，然后在2008年9月雷曼兄弟垮台时达到高峰。当年在金融危机中受伤的投资人会担心历史重演，这并不奇怪。在2010年夏天时，许多人认为欧元区危机也有几分相似之处。当年援救希腊时，也同样被形容是“贝尔斯登时刻”，而西班牙则被描述成就像大到不能倒的雷曼兄弟。