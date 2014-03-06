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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 15:44 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收低，因经济数据疲弱及油价下滑

新兴市场企业活动的扩张在2月都呈现放缓，因俄罗斯和中国等发展中大国的制造业走弱。

布兰特原油持于每桶108美元下方，投资者寻找新的交投指引。

上海期交所主力9月期胶合约 上涨70元，收报每吨15,175元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)-4月期胶合约 最新报每公斤191.9美分，上涨0.4美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 杜明霞/高琦 审校 石冠兰/张若琪)
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