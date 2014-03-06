CNH动态：离岸人民币即期低开高走，部分美元多头仓位获利回吐

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港3月6日 - 离岸人民币即期汇价 周四低开高走，波幅加大。交易员表示，境内即期市场因央行干预力量减弱而上行，离岸即期亦跟随，部分美元多头仓位获利回吐亦促离岸即期小幅走升。
“境内即期市场这两天少有央行干预迹象，结汇又占主导了，离岸即期跟随，退出看涨美元的仓位及获利回吐操作让即期在早盘10点后升得较快。”一位外资行交易员称。
亦有市场人士认为，在2月份人民币创纪录下跌之后，中国央行已经达到了警示单边套利的目标，境外套利盘已有平仓和萎缩迹象。
中国财政部副部长朱光耀周四称，人民币汇率要在双向浮动的情况下向前发展，这也是符合市场经济客观规律的正常现象，对中国经济肯定有好的影响。
本地时间下午3:33，人民币即期 报6.1064，较上日尾盘的6.1204小幅走升，盘中区间在6.1042-6.1265。离岸价格仍强于在岸，境外与境内价差近两日已大幅缩窄在70个点子左右。
一年期NDF 报6.1540/6.1560，上日在6.1615，涨0.12%。
人民币兑美元即期 周四上涨100多个点子午盘至6.1155，交易员表示，部分机构出脱此前累积的美元多头持仓，加之央行干预力度明显减弱，均为人民币即期走势营造了偏多氛围，但单边看多的预期依然受限。
中国1月新增外汇占款较前月大幅增加至4,374亿元人民币，已是连续6个月增加，并创下去年10月以来最高。市场人士表示，年初以来热钱流入规模加大，推动了外汇占款的较快增长，也是元旦后资金面一度较为宽松的原因之一，不过随着央行打击热钱的力度加大，3月以后新增占款规模料将下降。
欧元周四处于守势，因投资者为欧洲央行日内稍晚可能降息做准备。澳元升至九个交易日高位，因正面的零售销售和贸易数据支撑了稳定的利率前景。美元指数 攀升至本周以来最高位80.272，随后回落至80.148，部分因美国数据令人失望。（完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。