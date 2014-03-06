CNH动态：离岸人民币即期低开高走，部分美元多头仓位获利回吐

路透香港3月6日 - 离岸人民币即期汇价 周四低开高走，波幅加大。交易员表示，境内即期市场因央行干预力量减弱而上行，离岸即期亦跟随，部分美元多头仓位获利回吐亦促离岸即期小幅走升。

“境内即期市场这两天少有央行干预迹象，结汇又占主导了，离岸即期跟随，退出看涨美元的仓位及获利回吐操作让即期在早盘10点后升得较快。”一位外资行交易员称。

亦有市场人士认为，在2月份人民币创纪录下跌之后，中国央行已经达到了警示单边套利的目标，境外套利盘已有平仓和萎缩迹象。

中国财政部副部长朱光耀周四称，人民币汇率要在双向浮动的情况下向前发展，这也是符合市场经济客观规律的正常现象，对中国经济肯定有好的影响。

本地时间下午3:33，人民币即期 报6.1064，较上日尾盘的6.1204小幅走升，盘中区间在6.1042-6.1265。离岸价格仍强于在岸，境外与境内价差近两日已大幅缩窄在70个点子左右。

一年期NDF 报6.1540/6.1560，上日在6.1615，涨0.12%。

人民币兑美元即期 周四上涨100多个点子午盘至6.1155，交易员表示，部分机构出脱此前累积的美元多头持仓，加之央行干预力度明显减弱，均为人民币即期走势营造了偏多氛围，但单边看多的预期依然受限。

中国1月新增外汇占款较前月大幅增加至4,374亿元人民币，已是连续6个月增加，并创下去年10月以来最高。市场人士表示，年初以来热钱流入规模加大，推动了外汇占款的较快增长，也是元旦后资金面一度较为宽松的原因之一，不过随着央行打击热钱的力度加大，3月以后新增占款规模料将下降。

欧元周四处于守势，因投资者为欧洲央行日内稍晚可能降息做准备。澳元升至九个交易日高位，因正面的零售销售和贸易数据支撑了稳定的利率前景。美元指数 攀升至本周以来最高位80.272，随后回落至80.148，部分因美国数据令人失望。（完）

人民币汇率相关新闻

人民币汇率市场报导/掉期

人民币在岸相关新闻

人民币离岸/NDF相关新闻