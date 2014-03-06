欧洲央行：维持利率在0.25%不变，尽管面临通缩风险

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
欧洲央行还宣布维持存款工具利率于0.0%不变，并将隔夜贷款利率维持在0.75%不变。
目前市场焦点转至欧洲央行总裁德拉吉将于1330GMT召开的记者会，届时他将首次提出直至2016年的预估。
该预估将提供欧洲央行政策行动的理由，另外投资者还将关注欧洲央行是否将向金融体系投入数以几十亿计欧元的消息。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。