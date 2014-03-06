欧洲央行：维持利率在0.25%不变，尽管面临通缩风险

欧洲央行还宣布维持存款工具利率于0.0%不变，并将隔夜贷款利率维持在0.75%不变。

目前市场焦点转至欧洲央行总裁德拉吉将于1330GMT召开的记者会，届时他将首次提出直至2016年的预估。

该预估将提供欧洲央行政策行动的理由，另外投资者还将关注欧洲央行是否将向金融体系投入数以几十亿计欧元的消息。(完)