日本个股：日本电信电话将从政府回购15亿美元股票

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透东京3月6日 - 日本财务省周四表示，政府将向日本电信电话 售回2,600万股份，总价值在1,530亿日圆(15亿美元)，这是去年12月批准的刺激计划资金来源的一部分。
日本电信电话在另一份声明中称，将按周四收盘价每股5,893日圆回购这些股票。日本电信电话是该国最大的通信公司。
该刺激计划旨在帮助抵消4月消费税上调后对经济的冲击。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。