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货币新闻 | 2014年 3月 6日 星期四 16:19 BJT

日本个股：日本电信电话将从政府回购15亿美元股票

路透东京3月6日 - 日本财务省周四表示，政府将向日本电信电话 售回2,600万股份，总价值在1,530亿日圆(15亿美元)，这是去年12月批准的刺激计划资金来源的一部分。

日本电信电话在另一份声明中称，将按周四收盘价每股5,893日圆回购这些股票。日本电信电话是该国最大的通信公司。

该刺激计划旨在帮助抵消4月消费税上调后对经济的冲击。(完) (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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