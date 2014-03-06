日本个股：日本电信电话将从政府回购15亿美元股票

路透东京3月6日 - 日本财务省周四表示，政府将向日本电信电话 售回2,600万股份，总价值在1,530亿日圆(15亿美元)，这是去年12月批准的刺激计划资金来源的一部分。

日本电信电话在另一份声明中称，将按周四收盘价每股5,893日圆回购这些股票。日本电信电话是该国最大的通信公司。