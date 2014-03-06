版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 16:07 BJT

全球金市：现货金持于1,335美元附近，观望美国就业数据及乌克兰

Haitong International Research的分析师Alexis Garatti称，“未来几天，乌克兰局势仍不会明朗，市场神经不会放松。因此我预计短期黄金有上行潜力。”

0721GMT，现货金 小跌0.1%至每盎司1,335.60美元。

周三在巴黎举行的为解决乌克兰危机的外交斡旋，几无进展。

一黄金交易员称，“既然目前乌克兰一直没有重大进展，人们在开设大仓位前，开始关注美国非农就业数据。”

----------------------0721GMT------------------------------

价格 变动 涨跌%

现货金 1335.6 -1.41 -0.11

现货银 21.16 0 0

现货铂金 1473.5 -0.74 -0.05

现货钯金 771.5 2.7 0.35

COMEX期金 1335.7 -4.6 -0.34

COMEX期银 21.22 -0.051 -0.24

汇率

欧元/美元 1.373

美元指数 80.163

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/蔡美珍; 审校 张明钧/张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐