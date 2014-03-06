表格：美第四季非农生产率环比年率修正值为增1.8%，低于预估的2.5%

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透3月6日 - 美国劳工部周四公布：
* 第四季非农生产率环比年率修正值为增长1.8%(预估为增长2.5%)，初值为增长3.2%
* 第四季非农单位劳工成本修正值为下滑0.1%(预估为下滑0.9%)，前值为下滑1.6%
环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.
以下为详细数据(经季节调整之环比年率/%)：
生产率 单位劳工成本
第四季-R 第四季-P 第三季 第四季-R 第四季-P 第三季
非农业 1.8 3.2 3.5 -0.1 -1.6 -2.1
制造业 1.3 2.0 0.2 -0.1 -1.0 0.2
耐久财(耐用品) 3.0 3.4 1.6 -1.3 -2.7 -0.7
非耐久财 -0.1 1.0 -1.0 0.3 0.7 0.6
整体企业 1.5 2.6 3.2 -0.1 -1.3 -2.2
注：P表示初值；PR表示前值，R表示修正值。(完)
(编译 徐文焰；审校 于春红)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。