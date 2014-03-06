表格：美第四季非农生产率环比年率修正值为增1.8%，低于预估的2.5%

路透3月6日 - 美国劳工部周四公布：

* 第四季非农生产率环比年率修正值为增长1.8%(预估为增长2.5%)，初值为增长3.2%

* 第四季非农单位劳工成本修正值为下滑0.1%(预估为下滑0.9%)，前值为下滑1.6%

环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.

以下为详细数据(经季节调整之环比年率/%)：

生产率 单位劳工成本

第四季-R 第四季-P 第三季 第四季-R 第四季-P 第三季

非农业 1.8 3.2 3.5 -0.1 -1.6 -2.1

制造业 1.3 2.0 0.2 -0.1 -1.0 0.2

耐久财(耐用品) 3.0 3.4 1.6 -1.3 -2.7 -0.7

非耐久财 -0.1 1.0 -1.0 0.3 0.7 0.6

整体企业 1.5 2.6 3.2 -0.1 -1.3 -2.2

注：P表示初值；PR表示前值，R表示修正值。(完)