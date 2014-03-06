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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 17:22 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期连续第三日收高，但干预盘浮现缩减日内涨幅

* 人民币即期连续第三日收高
    * 中间价小升
    * 盘中干预盘重现
    * 短线走势仍看央行动向

 (新增午后市场变化及引述)
    路透北京3月6日 - 人民币兑美元即期 周四连续第三个交易日收高，不过下
午在央行干预盘的影响下缩减部分涨幅。交易员表示，在基本面变化不大的背景下，人民币
短线料在6.12附近波动，仍需关注央行的操作动向。
    
    “今天央行干预了一下，（美元）买上来一拨，使人民币早盘的涨幅收窄，所以全天动
的不大。”一股份行交易员表示。
    
    受中间价小幅升值的引导，今日人民币即期早盘高开高走，盘中一度大涨173个点子，
尽管午盘涨幅缩窄，但截至收盘，人民币即期已较上周五所及6.1808的低位上涨623个点子
。
    
    上述交易员表示，不排除未来一两天央行继续干预的可能，即期汇价料维持在6.12附近
上下波动，“短期还是取决于央行，看央行对市场的把握吧。”
    
    另一家城商行的交易员称，汇价双向波动的预期这几周都在形成之中，如果这种预期得
不到巩固的话，就有可能消退，不过短期内还看不出明显单边升值的迹象。        
    
    “前两天的上涨主要是市场结汇盘的量较大，目前感觉人民币可能还是会略微升值，但
幅度不会太大，且不会像以前那样单边升值。”前述股份行交易员表示。
            
    全球汇市方面，欧元周四处于守势，之前之兑其他货币一度下跌，因投资者为欧洲央行
日内稍晚可能降息做准备。 
 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价： 
    
    
 在岸市场人民币兑美元                     今日         上日      升贬
             即期成交价格               6.1185       6.1282     0.16%
                   中间价               6.1249       6.1257     0.01%
             成交额                    159亿美元                   
                                                                   
           日内相对于中间价最大波幅  0.24% (上限±1    日高      日低
                                           %)                  
                 日内波动幅度(pips)       121        6.1099    6.1220 
             2014年来即期升贬值幅度      -1.06%                        
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFX       110                      
                                 S>                            
                                                                   
 离岸人民币市场,北京时间17:21             今日         上日        
              1年期NDF                 6.1535/72      6.1615       
                      CNH即期          6.1055/65      6.1205       
      


 (发稿 丁琦; 审校 曾祥进)
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