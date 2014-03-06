更新版 1-中国汇市：人民币即期连续第三日收高，但干预盘浮现缩减日内涨幅

* 人民币即期连续第三日收高 * 中间价小升 * 盘中干预盘重现 * 短线走势仍看央行动向 (新增午后市场变化及引述) 路透北京3月6日 - 人民币兑美元即期 周四连续第三个交易日收高，不过下 午在央行干预盘的影响下缩减部分涨幅。交易员表示，在基本面变化不大的背景下，人民币 短线料在6.12附近波动，仍需关注央行的操作动向。 “今天央行干预了一下，（美元）买上来一拨，使人民币早盘的涨幅收窄，所以全天动 的不大。”一股份行交易员表示。 受中间价小幅升值的引导，今日人民币即期早盘高开高走，盘中一度大涨173个点子， 尽管午盘涨幅缩窄，但截至收盘，人民币即期已较上周五所及6.1808的低位上涨623个点子 。 上述交易员表示，不排除未来一两天央行继续干预的可能，即期汇价料维持在6.12附近 上下波动，“短期还是取决于央行，看央行对市场的把握吧。” 另一家城商行的交易员称，汇价双向波动的预期这几周都在形成之中，如果这种预期得 不到巩固的话，就有可能消退，不过短期内还看不出明显单边升值的迹象。 “前两天的上涨主要是市场结汇盘的量较大，目前感觉人民币可能还是会略微升值，但 幅度不会太大，且不会像以前那样单边升值。”前述股份行交易员表示。 全球汇市方面，欧元周四处于守势，之前之兑其他货币一度下跌，因投资者为欧洲央行 日内稍晚可能降息做准备。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1185 6.1282 0.16% 中间价 6.1249 6.1257 0.01% 成交额 159亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.24% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 121 6.1099 6.1220 2014年来即期升贬值幅度 -1.06% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFX 110 S> 离岸人民币市场,北京时间17:21 今日 上日 1年期NDF 6.1535/72 6.1615 CNH即期 6.1055/65 6.1205 (发稿 丁琦; 审校 曾祥进)