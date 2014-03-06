更新版 1-中国汇市：人民币即期连续第三日收高，但干预盘浮现缩减日内涨幅

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 人民币即期连续第三日收高 * 中间价小升 * 盘中干预盘重现 * 短线走势仍看央行动向 (新增午后市场变化及引述) 路透北京3月6日 - 人民币兑美元即期 周四连续第三个交易日收高，不过下 午在央行干预盘的影响下缩减部分涨幅。交易员表示，在基本面变化不大的背景下，人民币 短线料在6.12附近波动，仍需关注央行的操作动向。 “今天央行干预了一下，（美元）买上来一拨，使人民币早盘的涨幅收窄，所以全天动 的不大。”一股份行交易员表示。 受中间价小幅升值的引导，今日人民币即期早盘高开高走，盘中一度大涨173个点子， 尽管午盘涨幅缩窄，但截至收盘，人民币即期已较上周五所及6.1808的低位上涨623个点子 。 上述交易员表示，不排除未来一两天央行继续干预的可能，即期汇价料维持在6.12附近 上下波动，“短期还是取决于央行，看央行对市场的把握吧。” 另一家城商行的交易员称，汇价双向波动的预期这几周都在形成之中，如果这种预期得 不到巩固的话，就有可能消退，不过短期内还看不出明显单边升值的迹象。 “前两天的上涨主要是市场结汇盘的量较大，目前感觉人民币可能还是会略微升值，但 幅度不会太大，且不会像以前那样单边升值。”前述股份行交易员表示。 全球汇市方面，欧元周四处于守势，之前之兑其他货币一度下跌，因投资者为欧洲央行 日内稍晚可能降息做准备。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1185 6.1282 0.16% 中间价 6.1249 6.1257 0.01% 成交额 159亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.24% (上限±1 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 121 6.1099 6.1220 2014年来即期升贬值幅度 -1.06% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFX 110 S> 离岸人民币市场,北京时间17:21 今日 上日 1年期NDF 6.1535/72 6.1615 CNH即期 6.1055/65 6.1205 (发稿 丁琦; 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。