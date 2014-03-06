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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 16:55 BJT

更新版 1-新债招标：中国国开行两期增发债需求尚可，受二级市场回暖支撑

* 国开行两年增发债收益率稍低，五年符合预期

* 整体需求尚可，受二级市场回暖支撑

* 近期市场波动较大，加剧新债定位分歧 (新增市场评论和更多细节)

路透上海3月6日 - 中国国家开发银行 周四招标增发两期固息债，其中两年债定位稍低，五年债收益率则符合预期，整体需求尚可，受今日二级市场走势回暖支撑。

市场人士认为，由于资金面持续宽松，中短债仍有一定的配置需求；不过近期市场波动较大，加剧了机构对新债定位的分歧，中标结果偏离预期较多的情况可能时常出现，尤其是短期品种。

业内人士稍早透露，国开行下午招标的五年期增发债，中标收益率为5.3683%，接近市场预测均值5.36%；同时招标的两年期增发债中标收益率为5.1078%，稍低于市场预测均值5.15%。两个品种投标倍数分别为3.27倍和1.95倍。

“上午(二级市场)收益率就有点下，下午下的更快一些，主要就是金融债，市场情绪好点了，前两天都是10几个(基)点地涨。”华东一银行交易员称。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，两年和五年期品种最新收益率分别为5.1861%和5.4328%。

**农发短债认购情况亦不错**

此外受益于宽松的流动性，中国农业发展银行上午招标的剩余期限约两个半月的增发债认购情况亦不错，中标收益率为4.0066%，投标倍数达3.07倍。

北京一券商交易员谈到，“资金最近是一直松，正回购了也没用。“

银行间市场周四质押式回购利率 隔夜继续持稳，七天期则受开盘引导跳水。市场人士指出，央行公开市场操作回笼规模不大，市场流动性宽松依旧，交投集中在七天以内的短期限，月内资金预期偏好。

中国央行公开市场今日进行了930亿元正回购操作，分别为430亿元14天期正回购和500亿元28天期正回购。当日正回购到期600亿元，据此计算，单日净回笼330亿元。

农发行本次增发的是2012年第九期金融债 ，发行量不超过100亿元人民币，3月7日至3月12日为分销期，3月12日缴款，3月18日上市。

农发行2012年第九期金融债，发行规模200亿元，期限两年，票面利率3.15%，今年5月24日到期。

今日国开行新债具体发行条款如下：

第二期增发债 第六期增发债

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发行上限 50亿元 50亿元

期限/计息方式 五年固息 两年固息

(今年第二期增发) (今年第六期增发)

招标方式 单一价格(荷兰式)招标

缴款日 3月10日

起息日 1月14日 3月4日

分销期 3月10日 3月7日-10日

上市日 3月14日 3月15日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 0.10% 0.05%

-------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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