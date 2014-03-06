《汇市简讯》若欧洲央行维持政策不变，欧元/英镑或出现空头回补

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
0802GMT
* 欧洲央行将于1245GMT公布政策，若政策不变，则可能刺激欧元空头回补
* 这可能刺激欧元/英镑上涨，朝0.8245前进
* 0.8245为周三高点及期权行权价，0.8252则是周二伦敦及纽约盘高点
* 据传在另一期权行权价0.8200处有买盘，0.8204为周三低点
* 根据Halifax数据，英国2月房价较前月上涨2.4%，市场预估为上涨0.7%(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 石冠兰)
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路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。