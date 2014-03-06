《汇市简讯》若欧洲央行维持政策不变，欧元/英镑或出现空头回补

0802GMT

* 欧洲央行将于1245GMT公布政策，若政策不变，则可能刺激欧元空头回补

* 这可能刺激欧元/英镑上涨，朝0.8245前进

* 0.8245为周三高点及期权行权价，0.8252则是周二伦敦及纽约盘高点

* 据传在另一期权行权价0.8200处有买盘，0.8204为周三低点

* 根据Halifax数据，英国2月房价较前月上涨2.4%，市场预估为上涨0.7%(完)

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