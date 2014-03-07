《台湾金融市场一周展望》股市利多齐聚料一波到顶，债市补券需求尚存

* “打房捧股”见成效，股、房市表现两样情

* 土洋资金齐聚且政府做多，股市不排除一波到顶

* 债市多头暂息，投资盘补券需求尚未结束

* 外资汇入量已不大，出口商正蓄积抛汇能量

记者 董永年

路透台北3月7日 - 台湾政府去年底祭出的“打房捧股”策略收到成效。台股大盘加权股价指数 本周终于突破8,668.95点，创下逾31个月高位；反观台北市2月房屋买卖移转栋数却创下12年来同月次低。专家预料，资金移转的效应料将持续进行。

台北市房价有多高，淡江大学产业经济系副教授庄孟翰引用2013年Global Property Guide资料指出，全球94个城市房价与租金调查，台北市房价在全球94个主要城市中名列第18位，但房价除以租金则为全球最高的64倍，毛租金报酬率仅1.57%，为全球最低。

不动产仲介商--住商不动产北市区经理钱思明表示，台北市房价已在高点，购屋人普遍认为大涨有限。这使得今年2月买卖移转栋数相较过往不见表现，后市值得观察。

但根据投信业者统计，随着台股指数节节上扬，2月以来183档台股基金平均上涨率达4.97%，远优于大盘的1.63%，仅有8档绩效为负。光是去年12月，就有9档台股基金各别被申购逾1亿台币。

“房市与股市投资报酬高下立判，资金短期很难再大量进入房市，反而有流出的可能。”庄孟翰说。

除本土资金转战股市外，2月外资并未中断流入台湾的趋势。根据金管会发布的统计资料，外资及陆资2月净汇入约7.22亿美元，为连续第六个月净汇入，累计净汇入金额已达104.55亿美元。

在庞大宽松资金力拱下，市场人士预估台股可能演出一波到顶的戏码。

兆丰投顾一不愿具名分析师表示，市场本就有耳语，由于今年底有大型选举，搭配经济好转，执政党刻意营造股市荣景，预料大盘有机会上探9,200点。

“股市突破新高后，上方已无明显压力，先看8,800点能否站上。”他说。

**债市补券需求未结束**

相较股市突破新高，台湾债市自去年11月展开一段多头走势，但近日却呈现欲攻乏力的疲态。10年公债殖利率 在低见1.565%后，反而见到获利了结卖压。

一大型证券商债券部主管表示，近日殖利率小幅反弹，主要是进行技术面乖离过大的修正。但从实质买盘补券需求还未结束角度观察，债市多头气息尚存，先以中性角度视之。

“近期有多档金融次债发行，利率一档比一档低，显示资产配置还在进行中。”他说。

元富投顾分析师许芷雁则表示，在资金相对宽松以及经济复苏力道温和下，上半年台湾10年公债殖利率顶多看在1.65%上下5个基点浮动，美国指标10年期公债殖利率 短期则在2.60-2.80%区间震荡。

她认为，下半年随着美国QE（量化宽松）退场的结束，市场将逐渐反应2015年升息的预期，届时殖利率才会脱离区间开始反弹，美国指标10年期公债殖利率年底上看3.2-3.4%，台湾10年公债殖利率也将伴随往1.80%靠拢。

短期债市料陷入整理，一外商银行交易员认为，经济复苏将是缓慢痛苦的过程，对交易盘而言，还是必须握有养券部位。

“总不能赌半年后升息，就先把部位出光吧，现在只能打代跑。”该交易员说。

交易商预估，下周五年公债103/4 殖利率看在1.10-1.15%，10年公债103/6 则看在1.60-1.65%。

**外资汇入量已不大**

台币兑美元 本周下半周随着非美货币走势转升，但在美国非农就业数据公布前，以及台股涨势趋缓的情况下，盘面交投再度转为谨慎。

交易员预估，台币下周仍将在狭幅区间略略偏强来回，区间先看30.200-30.300。

汇银人士指出，在本波台币走升的过程中，外资汇入扮演一定角色，但汇入量已经不大，除非台股下周有出乎意料的强劲表现，台币再依靠外资汇入拉抬的程度将受限。

而出口商本周来相对显得安静，主要是台币走高对抛汇不具吸引力。不过这也累积了出口商抛汇的量能，料台币下周若反向趋贬将引来出口商的美元卖压，令30.300短线看来有望成为台币的支撑。

〞只要非农数据不要差太多，台币下周应该还是看区间偏强。〞一本地银行交易员说。

交易员并指出，国际间干扰因素例如乌克兰情势等虽有缓和，但未完全解除；人民币 贬势也有所和缓，但市场依旧维持警戒，都使得亚币在小幅偏强的盘面中保持谨慎情绪，台币也是如此。

在货市资金情势方面，银行业资金调度人士指出，由于时序仍然在提存期中旬，各银行为免在期初就累积太大的积数，预料对资金的需求将暂缓，也可能尽量开出可控的负数以压低积数。另据公营银行人士指出，虽然央行才刚标过一年期存单，不过外商银行的游资仍不少，市场可消化资金管道并不多。

另也有银行交易人士表示，央行总裁彭淮南在立法院中暗示人民币仍将走回升值轨道。 目前银行业也密切地关注本地民众/企业将手中持有的台币换汇成人民币的趋势是否持续。

而针对下周央行将标售的两年期存单，银行业人士认为，银行体系游资很多，大型银行没法消化过多资金的现况暂无法改变，这将使下周三的两年期存单标售利率仍将维持低位。

2月间两年期存单得标利率在0.744%。较1月的0.757%走跌1.3基点。