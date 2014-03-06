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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 18:08 BJT

中国钢铁：钢企高层称粗钢产量已接近顶点，恐不利大型矿企前景

尽管有关钢铁行业危机的言论不绝于耳，今年粗钢产量预计仍将增长约3%，2013年增幅为7.54%，而全球前五大铁矿石供应商的供应能力料今年则料将提高1.26亿吨。

发改委能源研究所的高级研究员姜克隽曾在上月表示，钢铁业6.5亿吨的年产能将在未来数年超过需求。他指出，钢铁产能应在2020年前降至6.1亿吨，较2013年水平下降22%，并且之后还将继续稳步下滑。

中国钢铁工业协会常务副秘书长李新创则在上周表示，产能不可能实现如此快速的回落，但他认为中国整体钢铁产能料在约8.5亿吨触顶。考虑到总产能今年料将升到8.1亿吨，进一步增长空间已不多。

中国钢铁产能触顶对于竞争对手而言是利好，比如日本的新日铁住金 就因中国产能扩张而受损。

山东石横特钢的董事长张武宗称，很难就中国钢铁产能的峰值给出具体数字，但就算经济相对高速发展，也将不再会是钢铁需求一大动能来源。

他说，若中国经济成长速度能适度调整，则将会持续增长，但钢厂及污染企业则料难见成长。(完)

(编译 蔡美珍/王洋/高琦 审校 李春喜/张明钧)
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