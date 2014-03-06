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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 16:51 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦3月6日 - 以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

* 欧元/美元：回调走势近期仍有扩大空间，支撑位在1.3692，然后是1.3610美元。强力趋势线阻力位今日处于1.3827美元。

* 美元/日圆：虽然阻力位守在102.83日圆，但美元/日圆未来有可能恢复疲弱走势，因趋势线指标偏空。支撑在101.20日圆，然后是100.76日圆。

* 美元/瑞郎：任何一次上涨，都将被认为是偏空趋势中出现的反弹阶段，阻力位应在0.8930瑞郎。支撑位在0.8825，若跌破此处，未来将下看0.8778瑞郎。

* 欧元/英镑：有可能进一步下行并跌破0.8158英镑的支撑位，并将疲势延伸至0.8082英镑。阻力位在0.8268英镑。

* 英镑/美元：由于多头格局保持不变，近期有可能进一步上涨，上试1.6878美元处的阻力位，如果升逾此处，将突破关键阻力位1.7043美元。支撑位在1.6584美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3727 1.3732 -0.04 -0.13 1.3745

美元/日圆 102.71 102.30 +0.40 -2.46 105.30

欧元/日圆 140.98 140.47 +0.36 -2.52 144.63

美元/瑞郎 0.8880 0.8870 +0.11 -0.54 0.8928

英镑/美元 1.6725 1.6721 +0.02 +1.02 1.6556

美元/加元 1.1033 1.1025 +0.07 +3.89 1.0620

澳元/美元 0.9025 0.8985 +0.45 +1.26 0.8913

新西兰元/美元 0.8448 0.8412 +0.43 +2.95 0.8206

欧元/瑞郎 1.2193 1.2180 +0.11 -0.64 1.2271

欧元/英镑 0.8207 0.8212 -0.06 -1.08 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8230 8.8143 +0.10 -0.28 8.8474

美元/挪威克朗 5.9897 5.9924 -0.05 -1.26 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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