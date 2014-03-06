《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透伦敦3月6日 - 以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
* 欧元/美元：回调走势近期仍有扩大空间，支撑位在1.3692，然后是1.3610美元。强力趋势线阻力位今日处于1.3827美元。
* 美元/日圆：虽然阻力位守在102.83日圆，但美元/日圆未来有可能恢复疲弱走势，因趋势线指标偏空。支撑在101.20日圆，然后是100.76日圆。
* 美元/瑞郎：任何一次上涨，都将被认为是偏空趋势中出现的反弹阶段，阻力位应在0.8930瑞郎。支撑位在0.8825，若跌破此处，未来将下看0.8778瑞郎。
* 欧元/英镑：有可能进一步下行并跌破0.8158英镑的支撑位，并将疲势延伸至0.8082英镑。阻力位在0.8268英镑。
* 英镑/美元：由于多头格局保持不变，近期有可能进一步上涨，上试1.6878美元处的阻力位，如果升逾此处，将突破关键阻力位1.7043美元。支撑位在1.6584美元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3727 1.3732 -0.04 -0.13 1.3745
美元/日圆 102.71 102.30 +0.40 -2.46 105.30
欧元/日圆 140.98 140.47 +0.36 -2.52 144.63
美元/瑞郎 0.8880 0.8870 +0.11 -0.54 0.8928
英镑/美元 1.6725 1.6721 +0.02 +1.02 1.6556
美元/加元 1.1033 1.1025 +0.07 +3.89 1.0620
澳元/美元 0.9025 0.8985 +0.45 +1.26 0.8913
新西兰元/美元 0.8448 0.8412 +0.43 +2.95 0.8206
欧元/瑞郎 1.2193 1.2180 +0.11 -0.64 1.2271
欧元/英镑 0.8207 0.8212 -0.06 -1.08 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8230 8.8143 +0.10 -0.28 8.8474
美元/挪威克朗 5.9897 5.9924 -0.05 -1.26 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 于春红)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。