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货币新闻 | 2014年 3月 6日 星期四 17:05 BJT

瑞典央行：总裁称，通胀回升之前利率将维持低档

路透斯德哥尔摩3月6日 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)周四表示，在通胀回升之前，瑞典利率将维持在低档。

瑞典央行12月因担心低通胀而降息，不过2月时则是维持利率于0.75%不变，但保留降息的可能。

瑞典央行在一份声明稿中指出，“通胀率偏低意味着当前需采行扩张性货币政策，而英韦斯先生强调通胀率回升之前附买回利率必须维持在低档。“

瑞典央行副总裁艾柯姆(KAROLINA EKHOLM)则向国会委员会称，低通胀可能是利率进一步下行的原因之一，她称她“并不排除进一步降息的可能性”，尽管经济回升的同时降息可能打破之前的惯有做法，且可能让市场感到意外。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
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