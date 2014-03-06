瑞典央行：总裁称，通胀回升之前利率将维持低档

瑞典央行12月因担心低通胀而降息，不过2月时则是维持利率于0.75%不变，但保留降息的可能。

瑞典央行副总裁艾柯姆(KAROLINA EKHOLM)则向国会委员会称，低通胀可能是利率进一步下行的原因之一，她称她“并不排除进一步降息的可能性”，尽管经济回升的同时降息可能打破之前的惯有做法，且可能让市场感到意外。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)