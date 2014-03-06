瑞典央行：总裁称，通胀回升之前利率将维持低档

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透斯德哥尔摩3月6日 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)周四表示，在通胀回升之前，瑞典利率将维持在低档。
瑞典央行12月因担心低通胀而降息，不过2月时则是维持利率于0.75%不变，但保留降息的可能。
瑞典央行在一份声明稿中指出，“通胀率偏低意味着当前需采行扩张性货币政策，而英韦斯先生强调通胀率回升之前附买回利率必须维持在低档。“
瑞典央行副总裁艾柯姆(KAROLINA EKHOLM)则向国会委员会称，低通胀可能是利率进一步下行的原因之一，她称她“并不排除进一步降息的可能性”，尽管经济回升的同时降息可能打破之前的惯有做法，且可能让市场感到意外。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。