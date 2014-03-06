中国债市：利率互换回调，因资金不改宽松七天回购定盘利率大降

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海3月6日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四下行。交易员称，央行公开市场操作力度温和，且资金面仍处于宽松，七天回购定盘利率大幅回落，带动IRS亦对上日涨势进行回调修正。
“今天(IRS)在下行，跌了6-7个bp(基点)，昨天是过度紧张了，实际资金面没什么变化，所以今天(回购)定盘利率开的比较低，IRS也就下来了。”北京一商业银行交易员称。
她并提到，虽然周三超日公司债违约事件对现券及IRS形成一定扰动，但公开市场央行春节后回笼力度要弱于预期，流动性一直颇为充裕，“毕竟回购利率比较低，持续宽松，IRS不具备向上的条件。”
中国超日债 周二晚宣布，无法按期全额付息，宣告中国债券市场首例实质性违约"靴子"落地，该事件造成周三现券及IRS市场走势波动较大。
本周适逢中国"两会"召开，央行公开市场操作“稳中求变”。虽然面对依然居高不下的资金水位，净回笼量不增反减，但时隔九个月重启28天期正回购，拉长资金锁定期限，市场谨慎预期也因此明显升温。
但银行间市场资金宽松，周四质押式回购利率 隔夜继续持稳，七天期则受开盘引导跳水,最新加权均价报2.4805%，有望创2012年6月以来的低点。 七天回购定盘利率报2.48%，较上日大跌133bp。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.1210/4.2910 4.4580/4.5350 4.5870/4.6677 4.6960/4.7840 4.6978/4.9311
上日 4.1653/4.2740 4.4950/4.5740 4.6220/4.7010 4.7243/4.8103 4.7189/4.9522
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变动 -0.0443/+0.0170 -0.0370/-0.0390 -0.0350/-0.0333 -0.0283/-0.0263 -0.0211/-0.0211
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年2月人民币IRS成交的名义本金总额约1,646亿元，较1月的2,852亿元下降逾四成。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。