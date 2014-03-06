中国债市：利率互换回调，因资金不改宽松七天回购定盘利率大降

路透上海3月6日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四下行。交易员称，央行公开市场操作力度温和，且资金面仍处于宽松，七天回购定盘利率大幅回落，带动IRS亦对上日涨势进行回调修正。

“今天(IRS)在下行，跌了6-7个bp(基点)，昨天是过度紧张了，实际资金面没什么变化，所以今天(回购)定盘利率开的比较低，IRS也就下来了。”北京一商业银行交易员称。

她并提到，虽然周三超日公司债违约事件对现券及IRS形成一定扰动，但公开市场央行春节后回笼力度要弱于预期，流动性一直颇为充裕，“毕竟回购利率比较低，持续宽松，IRS不具备向上的条件。”

中国超日债 周二晚宣布，无法按期全额付息，宣告中国债券市场首例实质性违约"靴子"落地，该事件造成周三现券及IRS市场走势波动较大。

本周适逢中国"两会"召开，央行公开市场操作“稳中求变”。虽然面对依然居高不下的资金水位，净回笼量不增反减，但时隔九个月重启28天期正回购，拉长资金锁定期限，市场谨慎预期也因此明显升温。

但银行间市场资金宽松，周四质押式回购利率 隔夜继续持稳，七天期则受开盘引导跳水,最新加权均价报2.4805%，有望创2012年6月以来的低点。 七天回购定盘利率报2.48%，较上日大跌133bp。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.1210/4.2910 4.4580/4.5350 4.5870/4.6677 4.6960/4.7840 4.6978/4.9311

上日 4.1653/4.2740 4.4950/4.5740 4.6220/4.7010 4.7243/4.8103 4.7189/4.9522

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变动 -0.0443/+0.0170 -0.0370/-0.0390 -0.0350/-0.0333 -0.0283/-0.0263 -0.0211/-0.0211

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。