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货币新闻 | 2014年 3月 6日 星期四 17:09 BJT

表格：LME金属库存最新变化--3月6日

路透伦敦3月6日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存             变动
    铜           272,175           -1,500
    锡             9,125              -25
    铅           203,975           +1,325
    锌           760,125           +8,150
    铝         5,282,375           -6,900
    镍           269,370             -996
    铝合金        54,760             持平
    NASAAC        76,860              -80
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品  库存数据       库存分布               品种     库存数据         库存分布
 种                                                                  
 铜  MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅       MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝  MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡       MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌  MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金   MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍  MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA    MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 杜明霞；审校 白云)
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