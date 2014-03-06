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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 17:23 BJT

《全球汇市》欧元持平市场静候欧洲央行会议，经济指数支撑澳元跳升

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3726 1.3732 -0.04 -0.14 1.3745

美元/日圆 102.71 102.30 +0.40 -2.46 105.30

欧元/日圆 140.96 140.47 +0.35 -2.54 144.63

美元/瑞郎 0.8884 0.8870 +0.16 -0.49 0.8928

英镑/美元 1.6705 1.6721 -0.10 +0.90 1.6556

美元/加元 1.1030 1.1025 +0.05 +3.86 1.0620

澳元/美元 0.9022 0.8985 +0.41 +1.22 0.8913

新西兰元/美元 0.8440 0.8412 +0.33 +2.85 0.8206

欧元/瑞郎 1.2195 1.2180 +0.12 -0.62 1.2271

欧元/英镑 0.8215 0.8212 +0.04 -0.99 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8286 8.8143 +0.16 -0.21 8.8474

美元/挪威克朗 5.9916 5.9924 -0.01 -1.23 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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