路透基点：远东建设将五年期贷款规模提升至72亿台币--RLPC

路透香港3月6日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，远东建设(Fareast Land Development)已将其五年定期贷款规模由最初的60亿台币提升至72亿台币(2.38亿美元)。

牵头行兼簿记行(MLAB)合作金库银行承贷12亿台币。中国信托人寿承贷12亿台币，担任牵头行。

华南银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行和台中商业银行分别承贷8.1亿台币，并担任牵头行。此外，农业金库承贷5.4亿台币，彰化银行承贷4.1亿台币，台湾企银承贷3.4亿台币，东亚银行承贷2.7亿台币。

签字仪式定在3月13日举行。

贷款分为A及B两部分，36亿台币A部分用于偿还2009年12月借入的42亿台币七年期定期贷款。B部分为36亿台币，用于投资。

两部分的利率均为较一年期邮政储蓄利率加码80个基点。税前最低利率为1.6%。

承贷12亿台币或以上的银行，可获得15个基点的先付费用和牵头行头衔;承贷8-11亿台币，可获得10个基点费用;承贷4-7.99亿台币，可获得5个基点费用。

如果A部分或B部分提取额不足80%，则有15个基点的承诺费。

贷款有两年的展期选择，有10个基点的展期费。

A部分分10期每半年不等额偿还，没有宽限期：3%(第1-6期)，4%(第7-9期)，70%(第10期)。

B部分分七期每半年不等额偿还，有两年的宽限期：5%(第1-6期)，70%(第7期)。