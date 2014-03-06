路透基点：远东建设将五年期贷款规模提升至72亿台币--RLPC

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透香港3月6日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，远东建设(Fareast Land Development)已将其五年定期贷款规模由最初的60亿台币提升至72亿台币(2.38亿美元)。
牵头行兼簿记行(MLAB)合作金库银行承贷12亿台币。中国信托人寿承贷12亿台币，担任牵头行。
华南银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行和台中商业银行分别承贷8.1亿台币，并担任牵头行。此外，农业金库承贷5.4亿台币，彰化银行承贷4.1亿台币，台湾企银承贷3.4亿台币，东亚银行承贷2.7亿台币。
签字仪式定在3月13日举行。
贷款分为A及B两部分，36亿台币A部分用于偿还2009年12月借入的42亿台币七年期定期贷款。B部分为36亿台币，用于投资。
两部分的利率均为较一年期邮政储蓄利率加码80个基点。税前最低利率为1.6%。
承贷12亿台币或以上的银行，可获得15个基点的先付费用和牵头行头衔;承贷8-11亿台币，可获得10个基点费用;承贷4-7.99亿台币，可获得5个基点费用。
如果A部分或B部分提取额不足80%，则有15个基点的承诺费。
贷款有两年的展期选择，有10个基点的展期费。
A部分分10期每半年不等额偿还，没有宽限期：3%(第1-6期)，4%(第7-9期)，70%(第10期)。
B部分分七期每半年不等额偿还，有两年的宽限期：5%(第1-6期)，70%(第7期)。
贷款由借款人董事长担保，以土地和一栋商用大楼抵押。(完) (编译 王洋; 审校 蔡美珍)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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