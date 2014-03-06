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货币新闻 | 2014年 3月 6日 星期四 17:42 BJT

全球农业：2月粮食价格涨幅为2012年中期以来最快--粮农组织

该组织称，最大涨幅分别为糖和油，各自涨幅为6.2%和4.9%。

FAO将全球谷物产量预估上调至创纪录的25.15亿吨，较此前预估高出1,300万吨。其还将2014年末的全球谷物库存预估略微上调至5.785亿吨。

FAO称，其首次对2014年全球小麦产量的预估为7.04亿吨，这比2013年创纪录的产量低1.7%，但仍是纪录第二高产量。(完)
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