全球农业：2月粮食价格涨幅为2012年中期以来最快--粮农组织

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
该组织称，最大涨幅分别为糖和油，各自涨幅为6.2%和4.9%。
FAO将全球谷物产量预估上调至创纪录的25.15亿吨，较此前预估高出1,300万吨。其还将2014年末的全球谷物库存预估略微上调至5.785亿吨。
FAO称，其首次对2014年全球小麦产量的预估为7.04亿吨，这比2013年创纪录的产量低1.7%，但仍是纪录第二高产量。(完)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。