全球农业：2月粮食价格涨幅为2012年中期以来最快--粮农组织

该组织称，最大涨幅分别为糖和油，各自涨幅为6.2%和4.9%。

FAO将全球谷物产量预估上调至创纪录的25.15亿吨，较此前预估高出1,300万吨。其还将2014年末的全球谷物库存预估略微上调至5.785亿吨。

FAO称，其首次对2014年全球小麦产量的预估为7.04亿吨，这比2013年创纪录的产量低1.7%，但仍是纪录第二高产量。(完)