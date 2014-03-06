更新版1-中股业绩：万科去年净利同比升20.5%，提高派息比例为B转H做准备　

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港3月6日 - 中国房地产龙头--万科企业 周四宣布，2013年度净利按年增长20.5%，公司并大幅提高派息比例约一倍，至约30%左右水平，与H股同业的派息水平看齐，为将来正式登陆香港提前做准备。
该公司此前称，其B股转为H股在香港以介绍方式上市的申请，已取得中国证监会批覆。万科总裁郁亮今天在业绩发布会表示，暂时没有上市的正式时间表，但希望“愈早愈好”。
“假如成功转到H股上市，对公司发展是如虎添翼， 评级实力会增大，有利做各种安排。我们会努力争取，希望愈早愈好。”他称。
为了与其他在港上市的内房股看齐，万科决定大幅增加派息，2013年末期股息为每10股4.1元人民币，2012年度为每10股1.8元。以期内每股基本收益1.37元计，派息比例约三成。
郁亮表示，内地的公司一般分红比例约15%，但香港则为30%，所以提前与香港上市公司一致。而且在股价低迷时也有投资者要求增加派息，故提高派息也是照顾投资者的举动。
截至去年底止年度，万科录得净利151.2亿元人民币，前年度为125.5亿元；期内结房地产业务结算毛利率按年下跌3.72个百分点，至23.69%。公司解释，毛利率下跌除了因行业整体趋势外，亦因为结算装修房的比例上升，以及于2011年下半年市场调整期内出售的房屋于去年度进入结算期所致。
不过，公司称通过提升营运效率，克服了利润率下降的影响，去年净资产收益率（ROE）仍然保持在历史高点，全面摊薄净资产收益率为19.66%，与2012年基本持平。
郁亮表示，对中国房地产行业的前景继续谨慎乐观。
“我们认为中国房地产的前景于未来15年是没任何问题的，因为中国的城镇化水平仍在迅速提高。”他称。
他续称，有人担心中国人口拐点将会出现，假如一孩政策继续可能会面临此问题，但现在中国受教育的人口数字大幅提升增加，人口质量红利在提升，政府放开单独二胎政策也有会帮助。
“所以基于这些判断，我们对中国房地产前景仍是乐观。”他说。
在供应方面，他指出目前不少城市的房屋库存约12个月左右，情况需要警惕。但好处是供应多了，房价上升压力减轻，不用再担心政府加码宏观政策，这对有竞争实力的发展商会有好处。
郁亮表示，万科今年的开工量增加不多，也是基于对市场供应量增加的判断。
万科2013年销售金额达1,709.4亿元，同比增21%，再度刷新行业纪录。今年首两个月，该公司累计合同销售额为397.9亿元，按年升39.9%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。