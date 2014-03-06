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亚洲 | 2014年 3月 7日 星期五 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》进出口行三期债定位料稍低于二级，现券回暖支撑需求

* 招标品种：进出口行两年/三年/五年固息债

* 招标时间：周五(7日)10:00-11:00

* 招标金额：三年及五年品种各至多80亿元；两年至多60亿元

* 预测区间：5.03%-5.19%；5.15%-5.30%；5.30%-5.42%

* 预测均值：5.09%；5.24%；5.35%

* 受访人数: 7位（银行、券商）

路透上海3月6日 - 中国进出口银行周五将招标发行三期固息债，期限两年、三年及五年。路透调查显示，金融债在连续两日剧烈调整后出现回暖，支撑今日国开新债需求，如果二级市况短期变动不大，预计明日新债需求情况仍不错，中标收益率稍低于二级。

不过由于近期市场波幅剧烈，市场人士对新债定位的分歧较大，尤其是期限偏短的两年和三年品种。

”国开(新债结果)出来了，下午(现券)收益率也走低了一些，估计明天口行也会更低一点。“北京一大型券商分析师认为。

中国国家开发银行 周四招标增发两期固息债，其中两年债定位稍低，五年债收益率则符合预期，整体需求尚可，受今日二级市场走势回暖支撑。

不过华东一银行交易员看法则相对谨慎，他谈到，从昨天的两会报告来看今年的债券供给压力不小，从最近的发行密集程度看可见一斑，这对市场的影响会逐渐显现。

银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，两年、三年和五年期品种最新收益率分别为5.1458%、5.2653%和5.3937%。

二级市场上，剩余期限约1.95年的进出口行固息债140305 最新成交对应收益率为5.10%；剩余期限约2.95年的140304 最新成交对应收益率为5.32%。

明日三期新债具体发行条款如下：

第13期 第14期 第15期

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发行(招标)上限 80亿元 60亿元 80亿元

期限/计息方式 三年固息 两年固息 五年固息

(今年第10期增发) (今年第11期增发) (今年第12期增发)

票面利率 4.93% 4.8352% 5.10%

招标时间 3月7日10:00-11:00

招标方式 单一价格中标 多重价格中标 单一价格中标

（荷兰式） （美国式） （荷兰式）

缴款日/起息日 3月11日/3月3日 3月12日/3月4日 3月13日/3月5日

分销期 3月7日至3月11日 3月7日-3月12日 3月7日-3月13日

上市日 3月17日 3月18日 3月18日

基本承销额 无

发行手续费 发行总额的0.05% 发行总额的0.05% 发行总额的0.10%

--------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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