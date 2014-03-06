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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 17:21 BJT

全球能源：韩国周五将向伊朗支付5.5亿美元石油进口款项

路透首尔3月6日 - 知情人士周四称，根据临时核项目控制协议，韩国将向伊朗支付首笔5.5亿美元石油进口款项。

款项将于周五支付。

根据11月24日与六国达成的协议，若伊朗实施部分控制核项目的协议，则会收到42亿美元海外冻结的石油款项，分八笔支付，付款至7月结束。(完)
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