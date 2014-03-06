中国经济：土地制度改革须先修改相关法律，包括宪法，物权法等--官员

* 土地制度改革是系统工程，涉及方方面面

* 相关法律必须修改，包括宪法，物权法等

* 中国目前还没有符合规划和用途的农村建设用地进行试点

路透北京3月6日 - 十八届三中全会中国提出的土地制度改革，到底如何起步？全国政协常委、中央农村工作领导小组副组长兼办公室主任陈锡文周四表示，土地制度改革实际上是一个系统工程，涉及方方面面，不仅要改革现有征地制度，同时包括宪法、物权法等相关法律也需要修改。

陈锡文在两会期间的新闻发布会上指出，不是所有农村土地都能进入到建设用地市场，要解决农村集体土地进入建设用地市场，首先要逐步缩小征地范围，规范征地程序，必须符合规划和用途管制。而符合规划和用途管制的农村建设用地进入市场和国有土地同地同权同价，这个试点还没有开始，还在等着有序安排推进。

他进一步解释称，农村的集体建设用地实际上分为三类：一类最大的就是农民的宅基地，第二类就是农村的公益性和公共设施用地，第三类就是农村的经营性建设用地，实际指的乡镇企业用地。只有符合规划和用途管制的农村集体经营性建设用地才可以进入市场，和国有土地同权同地同价。

“这件事情推进起码要有两方面的重大改革：一个是对现行的土地管理制度，涉及到一系列法律法规的问题要进行改革。比如说，农民的集体建设用地进入市场，这涉及到的法律据我了解，至少有三个大的方面。”陈锡文称。

一是《宪法》。《宪法》规定城市的土地属于国家所有。所以现在的城市建设用地都要从农民手里征过来变为国有土地才能建设，如果《宪法》这个规定不改，按理来说农村的建设用地就不能进入城市的建设用地市场。

二是涉及到《土地管理法》。农民集体的土地使用权不能出让、出租和转让用于非农业建设。只能在获得批准之后自有自用才可以，若要进入市场，相应法律也要修改。

三是涉及到《物权法》、《担保法》等等。其中都明确提出，农村集体土地使用权不得用于抵押和担保，土地开发商拿到这个地以后不能抵押和担保。

”所以，第一需要对这些法律法规进行清理，清理之后觉得这件事要做触及到哪些法律法规应该立改废，怎么进行立改废就要通过实践，这就要进行试点，通过试点获得经验之后再对现行的法律法规进行修改，这样才能成为一个普遍性的制度。“陈锡文称。

他提到，针对三中全会深化改革决定提出，要建立兼顾国家、集体、个人三者利益的土地增值收益分配机制。明确的提出要适当、合理的提高个人的收益，就是对农民的补偿收益要合理提高。

“2月28号中央全面深化改革领导小组举行了第二次会议，已经审查通过了今年的改革重点，其中也包括农村土地制度的改革内容。这个决定通过之后，各个专项改革领导小组、各个部门都在按照要点进行研究方案来确定哪些地方来搞试点，现在正在做这件事情，不久之后就会推出试点来进行。”他称。

**中国经济运行正常，增长空间仍大**

在被问及对中国现行经济的看法时，长期从事农村工作研究的陈锡文指出，总体感觉中国经济运行还是正常的，仍有很强增长动力。

他表示，今年中国经济面临的困难更大一些，主要包括全球经济复苏不那么强劲，以及国内经济增长下行压力也比较大。

而国内经济增长下行压力较大的原因包括一部分产业存在产能过剩，需要调整结构。一部分多余产能会由于市场原因退出生产，影响到经济增长率，同时全球经济复苏不够强劲，影响中国出口。

“从供给和需求方面都存在一些复杂因素，所以中国经济增长和去年相比可能会面临更大压力。但是我相信这个指标(GDP增幅)是经过反反复复讨论提出来的，而且中国通过改革、调整结构、转变发展方式，实际上还存在着非常大的经济增长空间。”陈锡文称。

他认为，最重要的就是中国每年需要有大量人就业，那就需要创造很多机会。城镇每年有一千多万人要安排就业，这还不包括每年农村转到城镇的农民工大概有700万到800万，所以国家每年提供的2,000万个劳动机会，这本身就是一个强大的市场推动力。