《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--3月6日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港3月6日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间17:21时,1港元=0.78835人民币H KDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 万科 7.32 12.85 0.72 深物业 7.17 5.95 1.53 南玻 7.90 6.04 1.66 深康佳 4.71 3.00 1.99 ST中华 5.16 2.75 2.38 ST中冠 9.73 4.60 2.68 深深宝 7.91 6.91 1.45 深华发 6.84 3.59 2.42 深赤湾 14.89 13.40 1.41 招商地产 16.35 17.73 1.17 特力 9.00 6.12 1.87 飞亚达 7.18 6.48 1.41 一致药业 46.58 43.00 1.37 深深房 3.61 2.87 1.60 ST盛润 7.32 6.23 1.49 深南电 4.12 2.60 2.01 深纺织 8.44 5.90 1.81 方大集团 5.84 3.23 2.29 深国商 18.08 10.90 2.10 深赛格 4.98 3.04 2.08 宝石 20.01 11.63 2.18 小天鹅 8.92 9.21 1.23 粤高速 2.98 2.50 1.51 晨鸣纸业 4.49 3.70 1.54 ST珠江 3.55 2.52 1.79 美菱电器 6.20 5.15 1.53 大冷股份 11.38 7.74 1.87 粤电力 4.88 4.53 1.37 佛山照明 9.46 6.70 1.79 江铃汽车 22.58 26.99 1.06 沙隆达 11.98 8.50 1.79 苏常柴 9.12 5.08 2.28 威孚高科 24.88 25.46 1.24 古井贡酒 19.82 16.58 1.52 ST东海 5.15 4.39 1.49 长安汽车 9.51 14.45 0.83 京东方 2.35 2.17 1.37 鲁泰 9.30 10.68 1.10 本钢板材 2.75 2.39 1.46 张裕 25.75 19.07 1.71 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。