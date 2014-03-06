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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 17:27 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月6日

路透香港3月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地
时间17:23时,1港元=0.78835人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢
价为-1.21%,高于上交易日收盘的-1.82%.
    
   公司名       A股代码       H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)   A/H股比价
 工商银行                                        3.33           4.52         0.93
 建设银行                                        3.85           5.17         0.94
 中国银行                                        2.50           3.20         0.99
 农业银行                                        2.32           3.21         0.92
 招商银行                                        9.73          13.08         0.94
 中信银行                                        4.85           4.10         1.50
 交通银行                                        3.73           4.86         0.97
 民生银行                                        7.75           7.45         1.32
 中国人寿                                       13.89          22.10         0.80
 中国平安                                       37.85          62.20         0.77
 中国太保                                       16.11          26.50         0.77
 中信证券                                       10.65          15.82         0.85
 新华人寿                                       21.28          22.95         1.18
 海通证券                                        9.36          10.06         1.18
 华能国际                                        4.78           6.79         0.89
 大唐发电                                        3.84           3.00         1.62
 华电国际                                        2.99           3.16         1.20
 中煤能源                                        4.26           3.90         1.39
 中国神华                                       13.60          20.45         0.84
 中国石油                                        7.67           8.10         1.20
 兖州煤业                                        6.42           5.28         1.54
 中国石化                                        5.22           6.75         0.98
 上海石化                                        4.13           2.45         2.14
 中海油服                                       18.86          19.96         1.20
 仪征化纤                                        3.36           1.69         2.52
 中国铝业                                        3.30           2.76         1.52
 江西铜业                                       12.84          12.96         1.26
 洛阳钼业                                        5.78           3.14         2.33
 紫金矿业                                        2.34           1.74         1.71
 马钢股份                                        1.59           1.78         1.13
 鞍钢股份                                        2.82           4.83         0.74
 重庆钢铁                                        2.35           1.08         2.76
 海螺水泥                                       15.00          28.65         0.66
 洛阳玻璃                                        4.94           1.29         4.86
 北人股份                                        6.27           2.17         3.67
 中联重科                                        5.01           5.45         1.17
 金隅股份                                        5.42           5.56         1.24
 中国国航                                        3.65           4.98         0.93
 东方航空                                        2.54           2.70         1.19
 南方航空                                        2.58           2.58         1.27
 中国远洋                                        3.29           3.34         1.25
 中海集运                                        2.22           1.86         1.51
 中集集团                                       15.16          18.66         1.03
 中海发展                                        4.13           5.00         1.05
 宁沪高速                                        5.49           9.70         0.72
 深高速                                          3.57           3.56         1.27
 成渝高速                                        2.89           2.10         1.75
 皖通高速                                        3.97           3.98         1.27
 广深铁路                                        2.65           3.56         0.94
 中国南车                                        4.18           5.66         0.94
 中国交建                                        3.74           5.47         0.87
 中国铁建                                        4.01           6.07         0.84
 中国中铁                                        2.39           3.31         0.92
 长城汽车                                       29.09          33.90         1.09
 比亚迪                                         55.10          51.25         1.36
 广汽集团                                        7.77           7.08         1.39
 青岛啤酒                                       39.70          57.85         0.87
 广州药业                                       27.99          27.45         1.29
 新华制药                                        6.25           3.38         2.35
 海信科龙                                       10.20          11.28         1.15
 南京熊猫                                        8.69           3.68         3.00
 晨鸣纸业                                        4.49           3.04         1.87
 上海医药                                       14.14          19.60         0.92
 中兴通讯                                       13.37          16.34         1.04
 东方电气                                       11.91          12.20         1.24
 潍柴动力                                       16.95          28.15         0.76
 东北电气                                        2.37           0.84         3.58
 广船国际                                       17.19          16.02         1.36
 经纬纺机                                        9.76           6.07         2.04
 昆明机床                                        4.65           2.18         2.71
 一拖股份                                        8.94           5.04         2.25
 北辰实业                                        2.54           1.82         1.77
 创业环保                                        9.12           4.28         2.70
 中国中冶                                        1.64           1.28         1.63
 金风科技                                       10.58           9.74         1.38
 丽珠                                           46.63          56.95         1.04
 
                  
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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