《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月6日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港3月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地 时间17:23时,1港元=0.78835人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢 价为-1.21%,高于上交易日收盘的-1.82%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 3.33 4.52 0.93 建设银行 3.85 5.17 0.94 中国银行 2.50 3.20 0.99 农业银行 2.32 3.21 0.92 招商银行 9.73 13.08 0.94 中信银行 4.85 4.10 1.50 交通银行 3.73 4.86 0.97 民生银行 7.75 7.45 1.32 中国人寿 13.89 22.10 0.80 中国平安 37.85 62.20 0.77 中国太保 16.11 26.50 0.77 中信证券 10.65 15.82 0.85 新华人寿 21.28 22.95 1.18 海通证券 9.36 10.06 1.18 华能国际 4.78 6.79 0.89 大唐发电 3.84 3.00 1.62 华电国际 2.99 3.16 1.20 中煤能源 4.26 3.90 1.39 中国神华 13.60 20.45 0.84 中国石油 7.67 8.10 1.20 兖州煤业 6.42 5.28 1.54 中国石化 5.22 6.75 0.98 上海石化 4.13 2.45 2.14 中海油服 18.86 19.96 1.20 仪征化纤 3.36 1.69 2.52 中国铝业 3.30 2.76 1.52 江西铜业 12.84 12.96 1.26 洛阳钼业 5.78 3.14 2.33 紫金矿业 2.34 1.74 1.71 马钢股份 1.59 1.78 1.13 鞍钢股份 2.82 4.83 0.74 重庆钢铁 2.35 1.08 2.76 海螺水泥 15.00 28.65 0.66 洛阳玻璃 4.94 1.29 4.86 北人股份 6.27 2.17 3.67 中联重科 5.01 5.45 1.17 金隅股份 5.42 5.56 1.24 中国国航 3.65 4.98 0.93 东方航空 2.54 2.70 1.19 南方航空 2.58 2.58 1.27 中国远洋 3.29 3.34 1.25 中海集运 2.22 1.86 1.51 中集集团 15.16 18.66 1.03 中海发展 4.13 5.00 1.05 宁沪高速 5.49 9.70 0.72 深高速 3.57 3.56 1.27 成渝高速 2.89 2.10 1.75 皖通高速 3.97 3.98 1.27 广深铁路 2.65 3.56 0.94 中国南车 4.18 5.66 0.94 中国交建 3.74 5.47 0.87 中国铁建 4.01 6.07 0.84 中国中铁 2.39 3.31 0.92 长城汽车 29.09 33.90 1.09 比亚迪 55.10 51.25 1.36 广汽集团 7.77 7.08 1.39 青岛啤酒 39.70 57.85 0.87 广州药业 27.99 27.45 1.29 新华制药 6.25 3.38 2.35 海信科龙 10.20 11.28 1.15 南京熊猫 8.69 3.68 3.00 晨鸣纸业 4.49 3.04 1.87 上海医药 14.14 19.60 0.92 中兴通讯 13.37 16.34 1.04 东方电气 11.91 12.20 1.24 潍柴动力 16.95 28.15 0.76 东北电气 2.37 0.84 3.58 广船国际 17.19 16.02 1.36 经纬纺机 9.76 6.07 2.04 昆明机床 4.65 2.18 2.71 一拖股份 8.94 5.04 2.25 北辰实业 2.54 1.82 1.77 创业环保 9.12 4.28 2.70 中国中冶 1.64 1.28 1.63 金风科技 10.58 9.74 1.38 丽珠 46.63 56.95 1.04 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。