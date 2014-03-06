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市场报道 | 2014年 3月 6日 星期四 17:54 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元上涨，市场预期英国和欧元区利率走势相悖

英国抵押贷款机构Halifax周四公布，英国2月房价增速为2009年5月以来最快。

上日公布的服务业数据亦强劲，使市场持续预期英国经济维持强劲复苏，而在此同时，欧元区经济则是成长迟滞，通胀率低迷。

欧元兑英镑 报0.8211英镑，日内微幅下跌。

英镑兑美元 小升至1.6717美元，距离2月中触及的四年高点1.6823不远。(完)

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