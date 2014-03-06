欧洲汇市：英镑兑欧元上涨，市场预期英国和欧元区利率走势相悖

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
英国抵押贷款机构Halifax周四公布，英国2月房价增速为2009年5月以来最快。
上日公布的服务业数据亦强劲，使市场持续预期英国经济维持强劲复苏，而在此同时，欧元区经济则是成长迟滞，通胀率低迷。
欧元兑英镑 报0.8211英镑，日内微幅下跌。
英镑兑美元 小升至1.6717美元，距离2月中触及的四年高点1.6823不远。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/蔡美珍；审校 于春红)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。