中国期货：上市原油期货的技术准备工作全部完成--上期所理事长

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海3月6日 - 备受瞩目的“中国版”原油期货的上市脚步愈发临近。上海期货交易所理事长杨迈军周四在“两会”（全国人大和政协会议）期间表示，上市原油期货的技术准备工作已全部完成，正在等待配套政策法规的落实。
根据上期所提供的讲话记录，杨迈军在上海市代表团全团审议会上表示，在相关部委和企业的支持下，目前已经初步完成了原油期货合约规则设计、技术系统测试等工作，上市原油期货的技术准备工作全部完成。
他并建议相关部门针对境外投资者参与中国期市的税收等问题，尽早制定具体政策，并制定保税交割票据流转办法。
“为尽快上市原油期货，需要在市场准入和监管、资金划拨与兑换、税收征管、保税货物的海关监管等方面建立符合国际惯例、操作流程简便、交易成本低廉、具有一定吸引力的配套管理办法。”他表示。
中国证监会发言人上周五表示，原油期货市场已确立“国际平台、净价交易、保税交割”的基本框架，下一步证监会将组织上海期货交易所继续深化原油期货上市的具体准备工作。
杨迈军并称，应当以原油期货市场的开发为契机，将外汇、海关、和税收等方面取得的政策突破，应用于市场发育更为成熟、现货市场国际化程度较高的有色金属、贵金属、天然橡胶等其他现有期货品种，逐步推动期货市场的全面开放。
上述讲话仍未明确原油期货推出的具体时间。不过据中国期货日报报道，杨迈军周三在两会间隙对记者表示，将力争在今年内推出原油期货。
此前中国证监会在支持上海自贸区的政策措施中指出，同意上期所在自贸区内筹建上海国际能源交易中心股份有限公司，具体承担推进国际原油期货平台筹建工作。上海国际能源交易中心于去年11月在自贸区正式挂牌。 (完)
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5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。