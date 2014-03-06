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货币新闻 | 2014年 3月 6日 星期四 18:16 BJT

中国企业：均瑶旗下吉祥航空正与波音、空客洽谈订购逾20架飞机--董事长

路透北京3月6日 - 中国上海吉祥航空股份有限公司董事长王均金周四表示，正在与波音公司 、空中客车公司 洽谈订购逾20架飞机。

王均金在两会（全国政协和人大会议）间隙对路透表示，这些飞机将用于均瑶集团即将筹建的一家廉价航空子公司。目前尚未决定购买机型。

吉祥航空是均瑶集团旗下全资控股航空公司。(完) (发稿 方燕；编译 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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