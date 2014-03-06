中国企业：均瑶旗下吉祥航空正与波音、空客洽谈订购逾20架飞机--董事长

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透北京3月6日 - 中国上海吉祥航空股份有限公司董事长王均金周四表示，正在与波音公司 、空中客车公司 洽谈订购逾20架飞机。
王均金在两会（全国政协和人大会议）间隙对路透表示，这些飞机将用于均瑶集团即将筹建的一家廉价航空子公司。目前尚未决定购买机型。
吉祥航空是均瑶集团旗下全资控股航空公司。(完) (发稿 方燕；编译 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。