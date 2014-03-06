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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 18:17 BJT

路透基点：旭辉和上海新城万嘉一合资公司寻求10亿元人民币贷款--RLPC

路透香港3月6日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，旭辉集团与上海新城万嘉房地产有限公司的一合资企业正在筹集10亿元人民币(1.63亿美元)三年期贷款，用于上海的一个房地产开发项目融资。

此项贷款由中国农业银行牵头，利率为中国人民银行基准利率的105%。

借款方为上海新城旭地房地产有限公司，为旭辉集团与上海新城万嘉各占50%股份的合资公司.据监管文件，这是一个为开发金山新城B-17地块而设立的项目公司。

根据文件,江苏新城地产持有上海新城万嘉96.22%的股份，而在港上市的新城发展控股持有江苏新城地产57.17%的股份。而旭辉集团为旭辉控股(集团)的间接全资子公司。(完) (编译 王洋; 审校 艾茂林)
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