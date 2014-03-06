台湾个股：宝岛债将不纳入海外投资上限，新光寿将转进宝岛债拉高收益率

* 新光人寿去年底整体投资报酬率为4.43%

* 增强金融债及宝岛债投资，拉高台债收益率

* 海外债券转向新兴市场美元计价债券

* 银行海外扩点以大陆分行优先

路透台北3月6日 - 台湾主要金融控股公司--新光金控 周四称，子公司新光人寿去年底不包含外币保单的海外投资上限43%已快置顶，其中以海外债券部位为主，比重增至40.7%，而以点心债为主的人民币资产已增至330亿台币，合计去年底整体投资报酬率为4.43%。

新光金控副总经理徐顺鋆在一场投资人说明会并指出，受惠于银行间为补足第一类资本大举发行金融债及保险法修订案研议将宝岛债不计入海外投资上限，今年台湾债市布局策略将转进这两类债券，以拉高台湾债市收益率。

他并称，“假设投个200亿台币到宝岛债，起码可增加1.5%的收益率，即可增加3亿台币收入，吃这个大补贴比较快。”

新光人寿名列台湾前五大寿险，也是债券市场主要长线投资者。新光金资料显示，截至去年底，新寿海内外固定收益部位达1兆34.5亿台币。总计去年海外息收增加31.87亿台币，新光金认为，随着利率已呈上扬趋势，将逐步投入新兴市场美元计价国债及高品质收益债。

新寿去年底可投资运用资金约1.67兆(万亿)台币，主要资产配置包括海外股债投资占比为44%，台湾股债投资占总投资金额的占比为31.3%，不动产投资占比为8.9%，而现金部位则降至3.2%。

此外，台湾固定收益投资比重已降至19.9%，反观海外固定收益投资比重则升至40.7%；海外及台湾股市投资比重则分别达3.3%、11.4%。他并称，暂时不会增加股票额度。

至于新寿海内外投资收益表现,徐顺鋆表示,去年底新寿整体投资报酬率为4.43%，其中台湾股债投资报酬率为3.54%、海外股债投资避险后报酬率则为4.63%。

**海外并购布局新兴市场**

针对金管会将修订保险法将开放保险资金赴海外并购银行或寿险将不纳入海外投资计算，新光金控副董事长许澎对此表示，寿险业资金成本较重，应该可以采行部分参股或是并购3-5年内可赚钱的海外公司。

“银行设立大陆分行比较急切，毕竟新光海航人寿在那边也有需求。”他称。

他表示，只要两岸服务贸易协议一过，取消银行赴陆申设据点的OECD条款，新光金将积极申设大陆分行，地点选在江南一带。

东南亚并购方面，他指出，海外并购以新兴市场为主，看好越南、柬埔寨及缅甸。

新光银行也于去年第四季向越南申请设立分行，为来也将积极筹设缅甸及柬埔寨等海外据点。

大陆寿险布局方面，他则称，光金控将持续稳健经营新光海航人寿业务，除原有北京、海南及陕西等据点外，江苏分公司已于去年10月获准筹建，预计今年上半年将正式开业。

**不动产租金收入年增11%**

不动产投资方面，许澎也坦称，不动产部分仍有有买有卖，而随着金管会祭出不动产投资收益率2.875%的限制后，高于40-50亿台币的不动产出售并不容易，因此决议不售出内湖的大众电脑大楼，毕竟售价要高于42.8亿台币的成本价。

至于不动产租金收入，徐顺鉴指出，2013年租金收入较上年增加11%或4.14亿台币至41.65亿台币。

保费收入部分，他表示，今年首年度保费收入(FYP)以成长650亿台币为目标，而今年新契约价值(VNB)成长目标为5-10%。