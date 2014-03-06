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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 18:34 BJT

中国个股：建设银行称行使赎回选择权，全额赎回120亿元次级债

路透上海3月6日 - 中国大型银行--中国建设银行 周四公告称，公司已对2009年2月发行的120亿元人民币10年期次级债，行使赎回选择权，目前已全额赎回该笔次级债。

根据该次级债的募集说明书相关条款，债券设有发行人赎回选择权，发行人有权在本期债券第五年末，即2014年2月26日赎回本期债券。该债券票面年利率为3.2%，每年付息一次。

公告未解释其提前赎回该次级债的原因。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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