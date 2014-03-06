重温稿--台湾货币市场：短率续处低档，市场忧心下周两年期存单也将标低

* 银行间资金水位偏高令短率续处低档

* 市场忧心两年期存单也将标低

* 短票成交以跨季为主、利率持稳低位

记者 詹静宜

路透台北3月6日 - 提存期初整体市场资金情势偏松，台湾银行间短率周四持稳低档。由于央行一年期存单得标利率低于市场预期，市场忧心下周标售的两年期存单也将标低，显然期初银行间资金水位偏高，令短率续处低位。

大型金融机构资金调度人士表示，按惯例一年期存单得标利率与上期的涨跌幅大致跟两年期存单得标情况一致，因此银行间预期下周三(12日)标售的两年期存单得标利率料较上期的0.744%走跌1.5个基点至0.729%附近，毕竟期初市场资金宽裕，去化管道又有限。

〞市场多钱的人偏多，只有少数可以负数操作。〞一位大型官股银行资金调度人士说。

台湾央行周三公布，1,200亿台币的364天期存单标售加权平均得标利率为0.557%，低于市场预期的0.572%。

另一家民营银行资金调度人士也称，期初有机会负数就开大一点，少数几家银行负数操作得宜，令上日银行间超额准备数仍为负数，不过央行近期冲销银行间隔夜拆款过剩资金的态度并不积极。

今年央行第一季理监事会议将于本月27日召开。央行总裁彭淮南今早在立法院备询时表示，央行的利率政策主要考量总体经济的稳定，特别是未来通膨的预期心理。同时他指出，因肉类价格上涨，央行对全年CPI年增率将较主计总处预估的1.07%稍高。

银行间隔夜拆款加权平均利 收报0.386%，上日在0.388%；今日区间暂在0.295-0.400%，同于上日；一周拆款利率成交暂在0.380-0.430%，上日在0.380-0.420%。

**短票成交以跨季为主**

短票方面，大型票券商表示，因近期短票发票量低迷，部分银行为抢票皆愿意承作较长天期的跨季短票，目前短票成交以跨季短票为优先，倾向跨季资金调度就用短票资金支应，月内资金调度则采拆款资金因应。

另一家大型票券商交易员也称，由于1、2月客户都发行较长天期短票，反而让3月短票交投较为清淡，周五发票量会较平日例行性增加但仍不足以因应银行间资金去化需求，近期短票利率料维持在既有区间低位。

中油今天标售的38亿台币69天期短票得标利率落在0.657-0.6575%，其中票券商得标20亿台币、银行业得标18亿台币。有票券交易人士分析称，“近期短票发行少，大家抢得凶。”

今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，短票成交以跨季天期为主。

台湾央行周四公布，共发行4,056.5亿台币存单，其中包括1,200亿台币的364天期存单；若相较今日存单到期金额3,859.3亿台币，存单发行余额增197.2亿。 周五央行存单到期金额为3,565.30亿台币。

拆款中心 资料显示，周四超额准备为负337亿台币，累计超额准备为负561亿台币、加计前期1%的超额准备为负44亿台币。

**债券RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率周四大致持稳。市场人士表示，月初资金宽松依旧，银行与投信端普遍多钱，但受月底央行将召开理监事会议以及季底因素影响，成交利率仅能持平在既有低位。

一证券商交易员指出，银行与投信客户都来要券，虽然尝试将利率开低，但抗性颇强。目前投信公司债落点多以月内为主，仅有少部分愿意跨到4月。

另一票券商交易员则表示，银行端的资金相当宽松，拆款利率稳在0.40-0.41%，因此多以拆款填补缺口，有些RP到期选择不续做，以降低调度成本。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，0.67%成交渐少。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%%，大致与上日相同。