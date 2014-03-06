中国债市：超日债违约属公司债券史首例，管理层关注局部性风险

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京3月6日 - 针对中国上海超日太阳能科技股份有限公司债务违约的问题，全国人大代表、证监会上市部一部主任欧阳泽华周四表示，超日债违约是公司债市场中首个付息债务违约事件，监管部门将密切关注该事件的发展。
他认为，受经济环境影响，个别公司现金流、经营计划生变，产生债务违约事件属于个案，监管部门将重点关注是否由此引发局部的、系统性的风险。
“作为监管部门，我们更多地关注是不是可能引发局部性的甚至系统性的风险，...金融体系要守住区域性和系统性金融风险的底线，这是我们关注的焦点。”欧阳泽华指出。
他并表示，监管层对于债券违约案件，将做好分阶段的信息披露；督促发行人、承销机构共同履行债务发行过程中相应的职责和义务；并根据公司债券具体情况完善投资者适当性安排，根据债市新情况、特点，健全债市持有人利益的司法救济制度安排。
超日公司周二公告称，由于公司流动性危机尚未化解，通过公司自身生产经营未能获得足够的付息资金，“11超日债”本期利息将无法按期全额支付，仅能够按期支付共计人民币400万元人民币。
公告同时称，公司将至少采取调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金等措施承担延期支付的应付利息和罚息。并积极配合债券受托管理人处置本期债券的担保物,但上述担保物的变现价值仍存在不确定性。
*ST超日 于2月19日午后开盘起停牌，收盘价2.59元。（完）
欲了解公告详情，请点选 here (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。