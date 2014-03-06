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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 18:59 BJT

中国债市：超日债违约属公司债券史首例，管理层关注局部性风险

路透北京3月6日 - 针对中国上海超日太阳能科技股份有限公司债务违约的问题，全国人大代表、证监会上市部一部主任欧阳泽华周四表示，超日债违约是公司债市场中首个付息债务违约事件，监管部门将密切关注该事件的发展。

他认为，受经济环境影响，个别公司现金流、经营计划生变，产生债务违约事件属于个案，监管部门将重点关注是否由此引发局部的、系统性的风险。

“作为监管部门，我们更多地关注是不是可能引发局部性的甚至系统性的风险，...金融体系要守住区域性和系统性金融风险的底线，这是我们关注的焦点。”欧阳泽华指出。

　　他并表示，监管层对于债券违约案件，将做好分阶段的信息披露；督促发行人、承销机构共同履行债务发行过程中相应的职责和义务；并根据公司债券具体情况完善投资者适当性安排，根据债市新情况、特点，健全债市持有人利益的司法救济制度安排。

超日公司周二公告称，由于公司流动性危机尚未化解，通过公司自身生产经营未能获得足够的付息资金，“11超日债”本期利息将无法按期全额支付，仅能够按期支付共计人民币400万元人民币。

公告同时称，公司将至少采取调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金等措施承担延期支付的应付利息和罚息。并积极配合债券受托管理人处置本期债券的担保物,但上述担保物的变现价值仍存在不确定性。

*ST超日 于2月19日午后开盘起停牌，收盘价2.59元。（完）

欲了解公告详情，请点选 here (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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