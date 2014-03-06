国际油市：亚洲380-cst燃料油价格挫至四个月低位，反映原油价格跌势

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透新加坡3月6日 - 亚洲指标380-cst燃料油直接购买价格周四跌至四个月低位，现货升水亦下跌，反映原油价格走疲。
380-cst燃料油估计为每吨594.09美元，较上日下跌近3美元，其现货升水较周三跌0.40美元。
燃料油追随布兰特原油期货的下挫走势，布兰特原油期货跌破每桶108美元水准，因石油需求前景趋弱，而且俄罗斯与乌克兰地缘政治紧张形势缓解。
价格下跌引发对船用燃料油的需求，船用燃料油估计连续第二日跌破每吨600美元关口。
但卖家不愿销售过多，希冀市场将反弹。
贸易机构IE Singapore周四公布的最新数据显示，新加坡岸上燃料油库存较前周减少10%至逾一个月低点1,723万桶(合271万吨)。
进口数量处于四周低位的113万吨，下跌近20%或280,000吨，而出口增幅为14%，或约90,000吨，进口增幅高于出口。
亚洲市场有三宗燃料油交易达成。BP向兴隆出售20,000吨3月21-25日装运的180-cst燃料油，价格为每吨598美元。
中国石油天然气股份有限公司从维多买入两批180-cst船货，每批数量均为20,000吨，装运时间为3月21-25日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 李春喜)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。