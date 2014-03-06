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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 18:55 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油价格挫至四个月低位，反映原油价格跌势

路透新加坡3月6日 - 亚洲指标380-cst燃料油直接购买价格周四跌至四个月低位，现货升水亦下跌，反映原油价格走疲。

380-cst燃料油估计为每吨594.09美元，较上日下跌近3美元，其现货升水较周三跌0.40美元。

燃料油追随布兰特原油期货的下挫走势，布兰特原油期货跌破每桶108美元水准，因石油需求前景趋弱，而且俄罗斯与乌克兰地缘政治紧张形势缓解。

价格下跌引发对船用燃料油的需求，船用燃料油估计连续第二日跌破每吨600美元关口。

但卖家不愿销售过多，希冀市场将反弹。

贸易机构IE Singapore周四公布的最新数据显示，新加坡岸上燃料油库存较前周减少10%至逾一个月低点1,723万桶(合271万吨)。

进口数量处于四周低位的113万吨，下跌近20%或280,000吨，而出口增幅为14%，或约90,000吨，进口增幅高于出口。

亚洲市场有三宗燃料油交易达成。BP向兴隆出售20,000吨3月21-25日装运的180-cst燃料油，价格为每吨598美元。

中国石油天然气股份有限公司从维多买入两批180-cst船货，每批数量均为20,000吨，装运时间为3月21-25日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 李春喜)
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