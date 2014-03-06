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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 18:50 BJT

两岸金融：国泰金旗下银行上海自贸区支行获准筹建，成台资首例

路透台北3月6日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 周四表示，旗下国泰世华银行上海分行上海自贸试验区支行日前已获得上海银监局核发筹建许可，为大陆核准第一家台资银行进驻上海自贸区，将争取于今年第二季开幕。

国泰金控今天发布新闻稿并指出，未来自贸试验区支行将可享受上海自贸试验区政策开放优势，并将可协助上海分行扩展新业务，并有效开拓更全面的跨境贸易业务。

此外，今年国泰世华银行上海分行除将增加上海闵行支行及上海自贸试验区支行两个新支行外，亦将因应业务拓展需求而申请增资10亿元人民币、青岛分行则预计于今年中开业、并计画申设大陆子银行。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
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