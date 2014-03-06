两岸金融：国泰金旗下银行上海自贸区支行获准筹建，成台资首例

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北3月6日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 周四表示，旗下国泰世华银行上海分行上海自贸试验区支行日前已获得上海银监局核发筹建许可，为大陆核准第一家台资银行进驻上海自贸区，将争取于今年第二季开幕。
国泰金控今天发布新闻稿并指出，未来自贸试验区支行将可享受上海自贸试验区政策开放优势，并将可协助上海分行扩展新业务，并有效开拓更全面的跨境贸易业务。
此外，今年国泰世华银行上海分行除将增加上海闵行支行及上海自贸试验区支行两个新支行外，亦将因应业务拓展需求而申请增资10亿元人民币、青岛分行则预计于今年中开业、并计画申设大陆子银行。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。