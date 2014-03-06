东欧情势：克里米亚将举行公投是否加入俄罗斯，乌克兰称公投非法

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透乌克兰辛菲罗波尔3月6日 - 克里米亚议会周四投票决定加入俄罗斯，当地政府确定将在10日内就此举行公投。这令乌克兰危机进一步升级，该国经济部长称，该公投非法。
此时正值欧盟领导人举行紧急峰会，寻求迫使俄罗斯作出让步，并接受调停之际。
俄新社报导称，克里米亚议会一致投票通过“加入俄罗斯联邦”。克里米亚副总理表示，就该地区地位的公投将在3月16日进行。
外交人士称，如果没有俄罗斯总统普京的允许，克里米亚是不会如此行事的。这一宣示令俄罗斯与西方间自冷战后最严重冲突的风险提高。
欧盟领导人对俄罗斯军事干预克里米亚的行动发出警告，但不会实施制裁。此前俄罗斯政府回绝了欧盟说服其自克里米亚撤军的努力。目前暂时还不清楚克里米亚此举将造成何种影响。
乌克兰经济部长Pavlo Sheremeta对记者表示，克里米亚计划进行的公投将是非法的。他说，“我的立场是，这次公投不符合宪法。”(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。