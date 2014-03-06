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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 19:58 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货触及17个月高位，受海外大豆市场等支撑

路透吉隆坡3月6日 - 马来西亚棕榈油期货周四收于17个月高位，追随中国和美国大豆市场反弹之势，同时东南亚不利的作物天气持续支撑价格。

美国5月豆油合约 亚洲市场尾盘时涨0.4%，大连商品交易所主力5月豆油合约 升0.6%。豆油价格上涨可能将抑制买家的买兴。

“由于大连和美国豆油合约反弹，午后整体形势发生了变化，”一外资商品经纪商的交易员称。

马来西亚5月棕榈油期货 周四尾盘涨至每吨2,869马币(林吉特)，触及2012年9月以来最高位。最终收于2,863马币，较前一交易日涨1.2%。

马来西亚棕榈油市场料将连续第五周上涨。

今日总体成交量为33,033口，略低于35,000口的均值。

路透市场分析师王涛称，技术指标显示马来西亚棕榈油价格可能将在2,883马币的阻力位触顶。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 徐文焰)
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