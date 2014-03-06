国际油市：超低硫柴油价格升水降至一个月低位，因供应充裕

路透首尔3月6日 - 亚洲超低硫柴油升水周四下滑至一个月低位，交易商称供应过剩导致将船货运至欧洲的套利机会仍不多。

路透数据显示，含硫10ppm的现货柴油价格较新加坡报价的升水降至每桶0.9美元，为1月27日触及0.8美元以来的最低。

交易商表示，亚洲地区10ppm柴油的库存充裕，来自韩国、日本和新加坡的船货不断涌入，而发往欧洲的船货却有限。

“10ppm柴油的走势疲弱，也压低了其他品级的价格，”一名交易员称。

International Enterprise的数据显示，由于来自中国、马来西亚和俄罗斯的船货增加，新加坡境内的馏分油库存在3月5日止当周增加了50.7万桶，达到1,070万桶的两周高位。这也说明亚洲地区的供应充裕。

不过他们表示，台塑石化3月因遭遇火情而减产，可能会为市场提供一些支撑，因为可能有三到四批中质馏分油出口船货已被取消。

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)向维多公司出售4-6万吨3月17-19日装船的500ppm柴油，价格为较中东报价每桶升水2.75-2.85美元。

ADNOC先前已出售4万吨2月船期的相同品级柴油，每桶升水接近3美元。(完)

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