国际油市：超低硫柴油价格升水降至一个月低位，因供应充裕

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透首尔3月6日 - 亚洲超低硫柴油升水周四下滑至一个月低位，交易商称供应过剩导致将船货运至欧洲的套利机会仍不多。
路透数据显示，含硫10ppm的现货柴油价格较新加坡报价的升水降至每桶0.9美元，为1月27日触及0.8美元以来的最低。
交易商表示，亚洲地区10ppm柴油的库存充裕，来自韩国、日本和新加坡的船货不断涌入，而发往欧洲的船货却有限。
“10ppm柴油的走势疲弱，也压低了其他品级的价格，”一名交易员称。
International Enterprise的数据显示，由于来自中国、马来西亚和俄罗斯的船货增加，新加坡境内的馏分油库存在3月5日止当周增加了50.7万桶，达到1,070万桶的两周高位。这也说明亚洲地区的供应充裕。
不过他们表示，台塑石化3月因遭遇火情而减产，可能会为市场提供一些支撑，因为可能有三到四批中质馏分油出口船货已被取消。
阿布扎比国家石油公司(ADNOC)向维多公司出售4-6万吨3月17-19日装船的500ppm柴油，价格为较中东报价每桶升水2.75-2.85美元。
ADNOC先前已出售4万吨2月船期的相同品级柴油，每桶升水接近3美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 于春红)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。