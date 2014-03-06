表格：美国3月1日止当周初请失业金人数为32.3万人，预估为33.8万

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透3月6日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国一周初请失业金人数为32.3万人(预估为33.8万人)， 此为2013年11月以来最低
* 美国一周续请失业金人数为290.7万人(预估为297.3万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为33.7万人
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
03/01/14 323,000 336,500 -- --
02/22/14 349,000-R 338,500-R 2,907,000 2.2
02/15/14 334,000 338,250 2,915,000-R 2.2-R
02/08/14 340,000 337,000 2,956,000 2.3
02/01/14 331,000 333,250 2,933,000 2.2
01/25/14 348,000 333,000 2,966,000 2.3
01/18/14 329,000 332,250 2,948,000 2.3
01/11/14 325,000 335,250 3,007,000 2.3
* R--为修正值 (完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。