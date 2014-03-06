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货币新闻 | 2014年 3月 6日 星期四 21:47 BJT

表格：美国3月1日止当周初请失业金人数为32.3万人，预估为33.8万

路透3月6日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国一周初请失业金人数为32.3万人(预估为33.8万人)， 此为2013年11月以来最低

* 美国一周续请失业金人数为290.7万人(预估为297.3万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为33.7万人

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

03/01/14 323,000 336,500 -- --

02/22/14 349,000-R 338,500-R 2,907,000 2.2

02/15/14 334,000 338,250 2,915,000-R 2.2-R

02/08/14 340,000 337,000 2,956,000 2.3

02/01/14 331,000 333,250 2,933,000 2.2

01/25/14 348,000 333,000 2,966,000 2.3

01/18/14 329,000 332,250 2,948,000 2.3

01/11/14 325,000 335,250 3,007,000 2.3

* R--为修正值 (完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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