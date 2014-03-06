欧元区经济：ECB内部预估2016年通胀率将为1.5%

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
欧洲央行内部亦将2014年通胀预估中值从原先的1.1%下修至1.0%，预计2015年通胀率将为1.3%，与原先预估持平。
欧洲央行预计欧元区经济2015和2016年将分别成长1.5%和1.8%；今年成长1.2%，略高于原先的预估。
欧洲央行总裁德拉吉认为经济在复苏，虽然步伐缓慢；经济增长前景仍面临下档风险；将密切关注货币市场发展，准备考虑所有可利用的工具。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰/李军)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。