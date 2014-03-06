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货币新闻 | 2014年 3月 6日 星期四 22:08 BJT

欧元区经济：ECB内部预估2016年通胀率将为1.5%

欧洲央行内部亦将2014年通胀预估中值从原先的1.1%下修至1.0%，预计2015年通胀率将为1.3%，与原先预估持平。

欧洲央行预计欧元区经济2015和2016年将分别成长1.5%和1.8%；今年成长1.2%，略高于原先的预估。

欧洲央行总裁德拉吉认为经济在复苏，虽然步伐缓慢；经济增长前景仍面临下档风险；将密切关注货币市场发展，准备考虑所有可利用的工具。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰/李军)
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