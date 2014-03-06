表格：美国2月27日止当周农作物出口销售报告--USDA

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透华盛顿3月6日 - 美国农业部(USDA)周四公布2月27日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 556.1 44.4 600.5 684.2 44.4 28,637.1 23,338.6
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164.7 124.0
玉米 1,518.0 164.5 1,682.5 1,846.2 164.5 37,591.5 14,496.4
高粱 -0.6 0.0 -0.6 0.0 0.0 3,456.0 1,041.3
大豆 772.7 256.7 1,029.4 1,190.4 316.7 44,166.3 34,785.2
豆粕 232.8 35.9 268.7 233.8 35.9 7,641.9 7,470.8
豆油 16.8 0.0 16.8 16.9 0.0 549.5 779.4
皮马棉 22.6 0.0 22.6 22.8 0.0 596.7 669.1
陆地棉 159.5 48.1 207.6 206.3 51.3 8,705.2 10,249.1
稻米 66.6 0.0 66.6 68.9 0.0 2,330.9 2,523.9
(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。