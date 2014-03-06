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亚洲 | 2014年 3月 6日 星期四 22:19 BJT

标题新闻：俄外长拉夫罗夫称尚未与美国务卿克里就乌克兰问题达成协议--国际文传电讯社

Reuters3月6日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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