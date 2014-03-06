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市场报道 | 2014年 3月 6日 星期四 22:38 BJT

美国股市：受乐观数据带动微幅开高，但乌克兰危机忧虑挥之不去

路透纽约3月6日 - 美国股市周四微幅开高，此前美国公布了乐观的就业数据，同时乌克兰危机令交易商紧张不安。

道琼工业指数 涨44.76点，或0.27%，至16,404.94点；标准普尔500指数 升5.19点，或0.28%，至1,879点；Nasdaq指数 上扬11.624点，或0.27%，至4,369.598点。(完)
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