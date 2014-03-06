美国股市：受乐观数据带动微幅开高，但乌克兰危机忧虑挥之不去

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约3月6日 - 美国股市周四微幅开高，此前美国公布了乐观的就业数据，同时乌克兰危机令交易商紧张不安。
道琼工业指数 涨44.76点，或0.27%，至16,404.94点；标准普尔500指数 升5.19点，或0.28%，至1,879点；Nasdaq指数 上扬11.624点，或0.27%，至4,369.598点。(完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。