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货币新闻 | 2014年 3月 6日 星期四 23:06 BJT

表格：美国1月工厂订单较上月下降0.7%，预估为下跌0.4%

路透3月6日 - 美国商务部周四公布，美国1月工厂订单较上月下降0.7%，预估为下跌0.4%。12月经修正后为下降2.0%，前值为下降1.5%。

美国1月耐久财(耐用品)订单确认为下降1.0%。 以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):

1月 12月 11月 总体新订单 -0.7 -2.0 1.5

扣除运输 0.2 -0.1 0.3

扣除国防 -1.0 -1.5 1.5 耐久财 -1.0 -5.3 2.7 电脑/电子产品 3.7 -8.7 0.8 运输设备 -5.7 -12.1 8.1 非国防资本财 -4.1 -6.3 8.2 扣除飞机的非国防资本财

1.5 -1.6 3.0(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 母红; 审校 李军)
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