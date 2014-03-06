表格：美国1月工厂订单较上月下降0.7%，预估为下跌0.4%

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透3月6日 - 美国商务部周四公布，美国1月工厂订单较上月下降0.7%，预估为下跌0.4%。12月经修正后为下降2.0%，前值为下降1.5%。
美国1月耐久财(耐用品)订单确认为下降1.0%。 以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):
1月 12月 11月 总体新订单 -0.7 -2.0 1.5
扣除运输 0.2 -0.1 0.3
扣除国防 -1.0 -1.5 1.5 耐久财 -1.0 -5.3 2.7 电脑/电子产品 3.7 -8.7 0.8 运输设备 -5.7 -12.1 8.1 非国防资本财 -4.1 -6.3 8.2 扣除飞机的非国防资本财
1.5 -1.6 3.0(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选
(编译 母红; 审校 李军)
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路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。