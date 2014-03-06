英国债市：英债下滑，因投资人在欧洲央行会议后撤出英镑资产

路透伦敦3月6日 - 英国公债价格周四下滑，因在欧洲央行没有满足放宽货币政策的期望后，投资人青睐欧元，撤出英镑资产仓位。

10年期英债收益率 升5.2个基点，报2.771%，在欧洲央行总裁德拉吉记者会期间一度触及2.791%的2月24日来最高。

英镑兑欧元大跌至三周低点，欧元升0.9%至0.82875英镑的2月12日来最高。

英债对英国央行一如预期决定维持利率在0.5%的纪录低点反应不大。英国央行还宣布，将到期英债回笼的81亿英镑再投资。(完)

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