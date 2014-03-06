路透专访：洛克哈特称美联储应继续推进缩减购债计划

路透3月6日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四称，即便周五公布的关键就业数据不及预期，美国联邦储备理事会(FED/美联储)也应该继续推进其缩减大规模购债的计划。

洛克哈特在接受路透访问时表示，“我认为，除非经济状况严重恶化，否则缩减购债的计划应该继续。”他补充说，我对非农就业报告的预期“不高”。

洛克哈特将近期经济数据疲弱归因于冬季严寒天气，他预计要到第二季晚些时候，美联储才能明确判断数据疲软的势头是否会在更长时间内持续。(完)