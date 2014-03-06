路透专访：洛克哈特称美联储应继续推进缩减购债计划

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透3月6日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四称，即便周五公布的关键就业数据不及预期，美国联邦储备理事会(FED/美联储)也应该继续推进其缩减大规模购债的计划。
洛克哈特在接受路透访问时表示，“我认为，除非经济状况严重恶化，否则缩减购债的计划应该继续。”他补充说，我对非农就业报告的预期“不高”。
洛克哈特将近期经济数据疲弱归因于冬季严寒天气，他预计要到第二季晚些时候，美联储才能明确判断数据疲软的势头是否会在更长时间内持续。(完)
(编译 母红; 审校)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。