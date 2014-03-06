美国基金：3月5日当周货币市场共同基金减少40.8亿美元--ICI

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透3月6日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至3月5日当周，美国货币市场共同基金总资产减少40.8亿美元，至2.680万亿(兆)美元。
报告称，应税政府货币市场基金资产减少130亿美元，应税非政府货币市场基金资产增加78.5亿美元，免税基金增加10.7亿美元。
ICI称，面向散户的货币市场基金资产增加1.7亿美元至9,160亿美元。面向机构投资者的货币市场基金资产减少42.5亿美元至1.764万亿美元。
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。
参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。