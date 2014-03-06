《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月6日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 73.44 +5.76 +8.51 9342003
搜狐 83.70 -1.86 -2.17 1101692
网易 72.55 +2.15 +3.05 880783
百度 184.64 +10.07 +5.77 8732127
台湾
台湾积体电路 18.87 +0.48 +2.61 2369715
联电 2.09 +0.07 +3.47 534978
日月光 5.11 +0.05 +0.99 264089
硅品精密 6.53 +0.13 +2.03 539387
和信超媒体 1.54 +0.08 +5.48 788208
友达 3.40 +0.09 +2.72 133080
中华电信 30.66 +0.22 +0.72 49225
台湾国际航电 53.93 -0.57 -1.05 862026
香港
中国移动 47.90 +0.25 +0.52 228479
中国联通 13.27 +0.16 +1.22 81813
中国电信 43.95 +0.30 +0.69 17908
中芯国际 4.13 -0.11 -2.59 36300
电讯盈科 4.84 -0.01 -0.26 228
(完)
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(整理 张涛；审校 戴素萍)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。