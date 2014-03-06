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亚洲 | 2014年 3月 7日 星期五 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月6日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 73.44 +5.76 +8.51 9342003

搜狐 83.70 -1.86 -2.17 1101692

网易 72.55 +2.15 +3.05 880783

百度 184.64 +10.07 +5.77 8732127

台湾

台湾积体电路 18.87 +0.48 +2.61 2369715

联电 2.09 +0.07 +3.47 534978

日月光 5.11 +0.05 +0.99 264089

硅品精密 6.53 +0.13 +2.03 539387

和信超媒体 1.54 +0.08 +5.48 788208

友达 3.40 +0.09 +2.72 133080

中华电信 30.66 +0.22 +0.72 49225

台湾国际航电 53.93 -0.57 -1.05 862026

香港

中国移动 47.90 +0.25 +0.52 228479

中国联通 13.27 +0.16 +1.22 81813

中国电信 43.95 +0.30 +0.69 17908

中芯国际 4.13 -0.11 -2.59 36300

电讯盈科 4.84 -0.01 -0.26 228

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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(整理 张涛；审校 戴素萍)
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