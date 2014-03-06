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亚洲 | 2014年 3月 7日 星期五 06:15 BJT

****澳新经济指标预测--3月7日-3月14日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值
        
    3月3日当周                   
    3月7日(五)
    暂无经济数据公布。
    
    3月10日当周
    3月10日(一)
    2145  新西兰电子卡零售销售(较上月)                 2月                 --      -0.5%
                              (较上年同期)                                 --      +6.1%

    3月11日(二)
    0030  澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                2月                 --        正4
                           企业信心指数                                    --        正8
 
    3月11-12日
    2330  澳洲消费者信心                               3月                 --      -3.0%
    
    3月12日(三)
    0030  澳洲房屋融资                                 1月                 --      -1.9%
              投资性房屋融资                                               --      +2.9%
    2000  新西兰央行利率决定                            --                2.75%    2.50%
    2145  新西兰食品价格指数                           2月                 --      +1.2%
    
    3月13日(四)
    0030  澳洲就业人数(万人)                           2月                 --   减少0.37
              全职就业人数(万人)                                           --   减少0.71
              就业参与率                                                   --      64.5%
              失业率                                                       --       6.0%
    
    3月14日(五)
    暂无经济数据公布。(完)
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